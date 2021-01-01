За минулу добу в Україні від коронавірусу одужало вдвічі більше людей, аніж захворіло

8 710 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 8 травня 2021 року.Зокрема, захворіли 374 дитини та 193 медпрацівники, про це у фейсбуці повідомив очільник МОЗТакож за минулу добу:госпіталізовано – 2 544 особи;летальних випадків – 370;одужало – 19 408 осіб;здійснено тестувань за добу – 87 641 (зокрема методом ПЛР – 39 126, методом ІФА – 14 791, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 33 724).За весь час пандемії в Україні:захворіло – 2 114 138 осіб;одужало – 1 750 570 осіб;летальних випадків – 46 200;проведено ПЛР-тестувань – 9 633 983.За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (753), Дніпропетровській (668), Харківській (623), Донецькій (569) та Львівській (478) областях.36 046 людей щепили проти COVID-19 за добу 7 травня 2021 року в Україні. 857 798 людей щепили від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 857 796 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 446 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:м. Київ – 753 випадки/ 5 032 щеплення;Вінницька область – 225 випадків/ 1 939 щеплень;Волинська область – 221 випадок/ 718 щеплень;Дніпропетровська область – 668 випадків/ 3 574 щеплення;Донецька область – 569 випадків/ 1 133 щеплення;Житомирська область – 269 випадків/ 741 щеплення;Закарпатська – 121 випадок/ 597 щеплень;Запорізька область – 424 випадки/ 1 516 щеплень;Івано-Франківська область – 165 випадків/ 1 201 щеплення;Київська область – 370 випадків/ 2 662 щеплення;Кіровоградська область – 143 випадки/ 1 088 щеплень;Луганська область – 264 випадки/ 670 щеплень;Львівська область – 478 випадків/ 3 215 щеплень;Миколаївська область – 286 випадків/ 857 щеплень;Одеська область – 366 випадків/ 1 618 щеплень;Полтавська область – 317 випадків/ 673 щеплення;Рівненська область – 475 випадків/ 1 256 щеплень;Сумська область – 352 випадки/ 1 078 щеплень;Тернопільська область – 264 випадки/ 578 щеплень;Харківська область – 623 випадки/ 198 щеплень;Херсонська область – 227 випадків/ 1 940 щеплень;Хмельницька область – 378 випадків/ 1 184 щеплення;Черкаська область – 314 випадків/ 995 щеплень;Чернівецька область – 105 випадків/ 475 щеплень;Чернігівська область – 333 випадки/ 1 108 щеплень.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.Станом на 7 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 525 881 людина.