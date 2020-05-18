Кліп українського гурту, де грає лучанин, увійшов до 10 найпопулярніших відео «Євробачення»





Кількість переглядів кліпу вже перевищила 3,2 мільйона, повідомляє



Щомісяця організатори конкурсу роблять огляд десяти найпопулярніших відео на офіційному ютуб-каналі Євробачення. У рейтингу поєднують перегляди відео з виступів на конкурсі минулих років та кліпів учасників, щоб з’ясувати, які пісні переглядали найбільше.



У квітневому ТОП-10 гурт Go_A зайняв 10-ту позицію, ставши одним із п’яти найбільш популярних учасників цьогорічного "Євробачення" за всю історію конкурсу. Серед цьогорічних учасників до рейтингу також потрапили представниця Мальти співачка Destiny, представник Сербії гурт Hurricane, представниця Азербайджану співачка Efendi.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кліп на пісню "SHUM" представника України гурту Go_A увійшов до переліку 10 найпопулярніших відео на офіційному ютуб-каналі конкурсу "Євробачення".Кількість переглядів кліпу вже перевищила 3,2 мільйона, повідомляє Суспільне Щомісяця організатори конкурсу роблять огляд десяти найпопулярніших відео на офіційному ютуб-каналі Євробачення. У рейтингу поєднують перегляди відео з виступів на конкурсі минулих років та кліпів учасників, щоб з’ясувати, які пісні переглядали найбільше.У квітневому ТОП-10 гурт Go_A зайняв 10-ту позицію, ставши одним із п’яти найбільш популярних учасників цьогорічного "Євробачення" за всю історію конкурсу. Серед цьогорічних учасників до рейтингу також потрапили представниця Мальти співачка Destiny, представник Сербії гурт Hurricane, представниця Азербайджану співачка Efendi.

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