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На підприємствах Волині цьогоріч сталося 4 нещасних випадки, які пов’язані з виробництвом

На підприємствах Волині цьогоріч сталося 4 нещасних випадки, які пов’язані з виробництвом
Станом на 6 травня на підприємствах Волинської області сталося 4 смертельні нещасних випадки пов’язані з виробництвом.

Про це повідомляє управління Держпраці у Волинській області.

Завідувач сектору розслідування, аналізу та обліку аварій і виробничого травматизму Ярослав Головка розповів, що згідно з аналізом нещасних випадків, травми несумісні з життям працівники отримують через невиконання вимог інструкцій з охорони праці, незастосування засобів індивідуального захисту, порушення технологічного процесу, невиконання посадових обов’язків, а також особисту необережність потерпілих.

Також є випадки гострого професійного захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 зі смертельним наслідком у медичних працівників.

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Теги: нещасні випадки, підприємства, Волинь
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