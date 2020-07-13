На підприємствах Волині цьогоріч сталося 4 нещасних випадки, які пов’язані з виробництвом





Про це повідомляє управління Держпраці у Волинській області.



Завідувач сектору розслідування, аналізу та обліку аварій і виробничого травматизму Ярослав Головка розповів, що згідно з аналізом нещасних випадків, травми несумісні з життям працівники отримують через невиконання вимог інструкцій з охорони праці, незастосування засобів індивідуального захисту, порушення технологічного процесу, невиконання посадових обов’язків, а також особисту необережність потерпілих.



Також є випадки гострого професійного захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 зі смертельним наслідком у медичних працівників.

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