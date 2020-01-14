Як розпізнати весняний авітаміноз та як його уникнути: поради лікарки з Луцька

Після зимової “сплячки” нашому організму потрібні сили, а відтак – вітаміни, щоб адаптуватися до нового режиму та побороти сезонну депресію.Про це говорить лікар загальної практики-сімейний лікар, інформує у фейсбуці КП "Луцький ЦПМСД".Весняний авітаміноз – загальні симптоми:головний біль;втома;млявість;нудота;сонливість;часті застуди;м’язова слабкість;зниження імунного бар’єру.Гіповітаміноз також розвивається у дітей, адже юний організм теж схильний до розвитку цієї патології, говорить лікарка Розпізнати перші симптоми можна за пасивною поведінкою дитини та відсутності апетиту. Можливе також порушенням режиму сну.За словами Наталії Селіної, весняну нестачу вітамінів досить просто подолати, якщо ввести корективи у свій раціон і освоїти деякі кулінарні хитрощі. Весняна дієта повинна обов’язково містити весь спектр поживних речовин: білків, жирів і вуглеводів, які відповідно можна знайти в м’ясі, крупах та овочах і фруктах.Для профілактики гіповітамінозу також необхідно часто гуляти на свіжому повітрі, виконувати прості фізичні вправи, які зміцнюють здоров’я і покращують загальне самопочуття. Не варто забувати про повноцінний відпочинок і достатню кількість сну.Продукти, які містять необхідні вітаміни:А – морква, якісне вершкове масло, квасоля, буряк, гарбуз і теляча печінка.В1 – гречка, свинина, картопля (відварена або запечена), вівсянка, горіхи і рис.В2 – молоко, мигдаль і нежирна свинина.В3 – яйця, риба, куряче м’ясо, арахіс, чорнослив і сир.В5 – цільнозерновий хліб, риба та м’ясо.В6 – печінку, висівки, пророщені зерна пшениці.В9 – буряк, квасоля, морква, салат і зелені овочі.В12 – яйця і кисломолочні продукти.С – цитрусові фрукти, капуста, яблука, ківі і шипшина.D – сир, риб’ячий жир, гриби і масло.Р – печінка яловича, молоко і горіхи.Для того щоб зберегти максимальний вміст вітамінів в продуктах, необхідно їх правильно зберігати, готувати і вживати, наголошує лікарка. Так, зберігати їжу варто в темному прохолодному місці. Зелень, свіжі овочі і фрукти не підлягають тривалому зберіганню і їх не потрібно піддавати довгій термічній обробці під час готування. М’ясо і рибу краще запікати в духовці або готувати на пару. Готову страву необхідно вживати відразу.