221 новий випадок та 4 смерті: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу
Сьогодні, 09:25
За минулу добу на Волині зареєстрували 221 випадок захворювання на COVID-19.
Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр МОЗ.
Нові випадки інфекції виявили у:
м. Луцьк – 56,
Луцький район – 31,
Горохівський район – 7,
Ківерцівський район – 2,
м. Нововолинськ –14,
Володимир-Волинський район – 18,
Іваничівський район – 10,
Локачинський район – 8,
Ковельський район – 34,
Любомльський район – 14,
Шацький район – 8,
Старовижівський район – 1,
Камінь-Каширський район – 1,
Любешівський район – 3,
Маневицький район – 14.
Усього станом на 8 травня в області зареєстрували 58 462 випадки хвороби. Одужало – 52 084 особи (за останню добу – 541).
Летальні випадки – 1038 (за останню добу — 4: м. Луцьк — 1, Луцький район – 1, Іваничівський район – 1, Любомльський район — 1).
Методом ПЛР всього обстежили 226 608 осіб, за минулу добу — 1395 осіб.
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Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр МОЗ.
Нові випадки інфекції виявили у:
м. Луцьк – 56,
Луцький район – 31,
Горохівський район – 7,
Ківерцівський район – 2,
м. Нововолинськ –14,
Володимир-Волинський район – 18,
Іваничівський район – 10,
Локачинський район – 8,
Ковельський район – 34,
Любомльський район – 14,
Шацький район – 8,
Старовижівський район – 1,
Камінь-Каширський район – 1,
Любешівський район – 3,
Маневицький район – 14.
Усього станом на 8 травня в області зареєстрували 58 462 випадки хвороби. Одужало – 52 084 особи (за останню добу – 541).
Летальні випадки – 1038 (за останню добу — 4: м. Луцьк — 1, Луцький район – 1, Іваничівський район – 1, Любомльський район — 1).
Методом ПЛР всього обстежили 226 608 осіб, за минулу добу — 1395 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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