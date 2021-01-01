221 новий випадок та 4 смерті: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу





Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр МОЗ.



Нові випадки інфекції виявили у:

м. Луцьк – 56,

Луцький район – 31,

Горохівський район – 7,

Ківерцівський район – 2,

м. Нововолинськ –14,

Володимир-Волинський район – 18,

Іваничівський район – 10,

Локачинський район – 8,

Ковельський район – 34,

Любомльський район – 14,

Шацький район – 8,

Старовижівський район – 1,

Камінь-Каширський район – 1,

Любешівський район – 3,

Маневицький район – 14.



Усього станом на 8 травня в області зареєстрували 58 462 випадки хвороби. Одужало – 52 084 особи (за останню добу – 541).



Летальні випадки – 1038 (за останню добу — 4: м. Луцьк — 1, Луцький район – 1, Іваничівський район – 1, Любомльський район — 1).



Методом ПЛР всього обстежили 226 608 осіб, за минулу добу — 1395 осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстрували 221 випадок захворювання на COVID-19.Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр МОЗ.Нові випадки інфекції виявили у:м. Луцьк – 56,Луцький район – 31,Горохівський район – 7,Ківерцівський район – 2,м. Нововолинськ –14,Володимир-Волинський район – 18,Іваничівський район – 10,Локачинський район – 8,Ковельський район – 34,Любомльський район – 14,Шацький район – 8,Старовижівський район – 1,Камінь-Каширський район – 1,Любешівський район – 3,Маневицький район – 14.Усього станом на 8 травня в області зареєстрували 58 462 випадки хвороби. Одужало – 52 084 особи (за останню добу – 541).Летальні випадки – 1038 (за останню добу — 4: м. Луцьк — 1, Луцький район – 1, Іваничівський район – 1, Любомльський район — 1).Методом ПЛР всього обстежили 226 608 осіб, за минулу добу — 1395 осіб.

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