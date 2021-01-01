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8 травня: що сьогодні відзначають, прикмети і заборони

8 травня: що сьогодні відзначають, прикмети і заборони
Сьогодні, 8 травня, у світі відзначають День пам'яті та примирення, присвячений загиблим у Другій світовій війні та Всесвітній день Червоного Хреста та Червоного Півмісяця, а віряни вшановують пам'ять апостола і євангеліста Марка.

Про це пише Главком.

День пам'яті і примирення

Мабуть, головною датою сьогодні є День пам'яті та примирення, присвячений пам'яті жертв Другої світової війни. Пам'ятний день 8 травня, в річницю капітуляції нацистської Німеччини, в Україні встановлений указом Президента від 24 березня 2015 року.

Метою святкування є гідне вшанування подвигу українського народу, його видатного внеску в перемогу антигітлерівської коаліції в Другій світовій війні і висловлення поваги всім борцям проти нацизму.

Символом цього дня став червоний мак.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 8 травня вшановує пам'ять Святого Марка. Це свято називають по-різному: Марк-ключник, Марков день, Бабин свято, Пташине голодування. Святого Марка вважали володарем весняних дощів. За повір'ям, якщо у травні дощ буде йти хоча б три дні – слід чекати хорошого врожаю.

Господині 8 травня настоєм з кропиви мили підлоги і лавки. З давніх-давен ця рослина застосовувалася як засіб проти зла, нещастя і ворогів. Вірили, що його гострі колючки здатні впоратися практично з будь-якою негативною енергетикою.

Щоб у домі не було нежданих гостей, над вхідними дверима вішали букет з кропиви. Такий букетик ще визволив будь-якої людини, який переступає поріг будинку, від поганих думок і налаштовував на позитив.

Народні прикмети й традиції
Кує зозуля – морозів не буде.
Ясний і сонячний день – до спекотного літа.
Веселка високо в небі – чекай ясної погоди.
Що не можна робити
Заборонено лаяти дітей і залишати їх одних в скривдженому стані.
Не рекомендується в цей день скупитися і економити без особливої потреби.
Не можна переїдати в цю суботу, особливо це стосується жирної їжі.

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Теги: свято, прикмети, традиції
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