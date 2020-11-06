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Бив доти, поки хлопчик не знепритомнів: у Дніпрі грабіжник вдерся до будинку та катував дитину

Бив доти, поки хлопчик не знепритомнів: у Дніпрі грабіжник вдерся до будинку та катував дитину
Зламаний ніс, струс мозку і численні травми. У Дніпрі невідомий вдерся у приватний будинок, вибивши вікно, і жорстоко побив 13 річного сина господарів.

Вимагав зізнатися, де батьки ховають цінне. Бив доти, поки хлопчик не втратив свідомість, про це йдеться у сюжеті ТСН.

13-річний Влад - у дитячій нейрохірургії. Потрапив сюди після того, як у власному домі його жорстоко побив грабіжник.

Усе трапилося у будинку на околиці Дніпра. Приблизно о 9 ранку невідомий чоловік розбив вікно та вдерся до будинку. Вочевидь грабіжник думав, що удома нікого немає, але там був 13-річний хлопчик. Він ще спав і прокинувся від звуків розбитого скла.

А потім побачив незнайомця - років 45. Той накинувся на хлопця, вимагаючи показати, де сховані цінності.

Хлопець не знав, що йому відповісти. Тож грабіжник почав інформацію вибивати. Завдавав ударів руками і ногами, аж поки школяр  знепритомнів. У цей час повернулася мама. Вона всього на півгодини виходила в магазин.

Налякана жінка кинулася по допомогу до сусідів, разом з ними зайшла на подвір'я, але зловмисник уже втік, перелізши через паркан. Непритомного сина пані Людмила знайшла у калюжі крові.

Хлопчика забрала швидка. Грабіжника шукає поліція - він викрав з будинку 4 ноутбуки та 2 телефони.

Поліцейські вживають всі необхідні заходи для встановлення та затримання особи причетної до вказаного злочину. Санкція даної статті передбачає позбавлення волі від 4 до 8 років.

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Теги: побиття, дитина, Дніпро
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