Бив доти, поки хлопчик не знепритомнів: у Дніпрі грабіжник вдерся до будинку та катував дитину
Сьогодні, 13:24
Зламаний ніс, струс мозку і численні травми. У Дніпрі невідомий вдерся у приватний будинок, вибивши вікно, і жорстоко побив 13 річного сина господарів.
Вимагав зізнатися, де батьки ховають цінне. Бив доти, поки хлопчик не втратив свідомість, про це йдеться у сюжеті ТСН.
13-річний Влад - у дитячій нейрохірургії. Потрапив сюди після того, як у власному домі його жорстоко побив грабіжник.
Усе трапилося у будинку на околиці Дніпра. Приблизно о 9 ранку невідомий чоловік розбив вікно та вдерся до будинку. Вочевидь грабіжник думав, що удома нікого немає, але там був 13-річний хлопчик. Він ще спав і прокинувся від звуків розбитого скла.
А потім побачив незнайомця - років 45. Той накинувся на хлопця, вимагаючи показати, де сховані цінності.
Хлопець не знав, що йому відповісти. Тож грабіжник почав інформацію вибивати. Завдавав ударів руками і ногами, аж поки школяр знепритомнів. У цей час повернулася мама. Вона всього на півгодини виходила в магазин.
Налякана жінка кинулася по допомогу до сусідів, разом з ними зайшла на подвір'я, але зловмисник уже втік, перелізши через паркан. Непритомного сина пані Людмила знайшла у калюжі крові.
Хлопчика забрала швидка. Грабіжника шукає поліція - він викрав з будинку 4 ноутбуки та 2 телефони.
Поліцейські вживають всі необхідні заходи для встановлення та затримання особи причетної до вказаного злочину. Санкція даної статті передбачає позбавлення волі від 4 до 8 років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Вимагав зізнатися, де батьки ховають цінне. Бив доти, поки хлопчик не втратив свідомість, про це йдеться у сюжеті ТСН.
13-річний Влад - у дитячій нейрохірургії. Потрапив сюди після того, як у власному домі його жорстоко побив грабіжник.
Усе трапилося у будинку на околиці Дніпра. Приблизно о 9 ранку невідомий чоловік розбив вікно та вдерся до будинку. Вочевидь грабіжник думав, що удома нікого немає, але там був 13-річний хлопчик. Він ще спав і прокинувся від звуків розбитого скла.
А потім побачив незнайомця - років 45. Той накинувся на хлопця, вимагаючи показати, де сховані цінності.
Хлопець не знав, що йому відповісти. Тож грабіжник почав інформацію вибивати. Завдавав ударів руками і ногами, аж поки школяр знепритомнів. У цей час повернулася мама. Вона всього на півгодини виходила в магазин.
Налякана жінка кинулася по допомогу до сусідів, разом з ними зайшла на подвір'я, але зловмисник уже втік, перелізши через паркан. Непритомного сина пані Людмила знайшла у калюжі крові.
Хлопчика забрала швидка. Грабіжника шукає поліція - він викрав з будинку 4 ноутбуки та 2 телефони.
Поліцейські вживають всі необхідні заходи для встановлення та затримання особи причетної до вказаного злочину. Санкція даної статті передбачає позбавлення волі від 4 до 8 років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку перекриють вулицю
Сьогодні, 13:45
Бив доти, поки хлопчик не знепритомнів: у Дніпрі грабіжник вдерся до будинку та катував дитину
Сьогодні, 13:24
У Луцьку на проспекті Волі зіткнулися дві автівки
Сьогодні, 12:55
Луцькі прикордонники знайшли тушу вбитої браконьєрами тварини
Сьогодні, 12:20
Панахида за загиблими і покладання квітів: як у Луцьку відзначили День пам'яті та примирення. ФОТО
Сьогодні, 12:00
Медіа