Як вибрати кальян для домашнього застосування*





Критерії вибору



Сучасні



Перший вид може красиво стояти на столі, доповнювати наявний дизайн в квартирі, висловлювати східну стилістику. Функціональні можна використовувати. Вибирати їх потрібно за певними ознаками. Варто розглянути їх більш детально.



Висота



Це основний критерій при виборі кальяну для домашнього застосування. Багато хто думає, що чим вище пристосування для куріння, тим краще, тому що дим, проходячи певними відділеннями, краще охолодиться. Але це можна довести лише з наукової точки зору. Було доведено, що висота на якість диму не впливає, йдеться лише про особливість декору. Тому, якщо потрібно підібрати кальян, який ви будете часто перевозити, брати в приміщення, тоді варто звернути увагу на невисокі вироби. Якщо є бажання використовувати кальян тільки вдома, тоді можна вибирати і високий.



Матеріал шахти



Це також важливий критерій, на який варто звернути увагу. Краще підбирати шахту з «нержавійки». Вона не буде піддаватися окисненню, прослужить довго, не зіпсує смак тютюну. Популярність має також шахта з міді, але в деяких випадках цей матеріал може ржавіти.



Якщо вибір випав на лівійський кальян, тоді він може мати шахту з латуні. Вони за якістю досить хороші. Китайський кальян має шахту зі сплавів. Але якщо вибирати цей варіант, потрібно віддавати перевагу відомим брендовим виробам, а не дешевим аналогам.



Колба



Колби виготовляють з різних матеріалів:

- метал;

- скло;

- пластик;

- кварц;

- кришталь та ін.



При виборі металевої колби варто враховувати, що вона міцна, але може піддаватися корозії, в ній не буде видно рівня рідини. Практичними в наш час вважають колби зі скла. Але у них є недолік: воно може розбитися при необережному застосуванні. Колби з кришталю і кварцу прозорі, міцні, мають гарний зовнішній вигляд. Але коштують дорожче. Якщо потрібно підібрати кальян з високою ніжкою, тоді стійкими будуть моделі з обідком з металу у верхній частині.



При виборі кальяну варто звернути увагу на чашу для тютюну. Ідеальною є модель з глиняного чашею, але керамічні та металеві також мають хороші характеристики.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У наш час багато людей знають, що таке кальян і люблять його використовувати під час зустрічі з друзями. Але коли прийшов час вибрати таку річ для домашнього застовування, потрібно це зробити правильно, щоб кальян не припадав пилом на полиці, а активно використовувався.Сучасні кальяни бувають двох видів: сувенірні та функціональні.Перший вид може красиво стояти на столі, доповнювати наявний дизайн в квартирі, висловлювати східну стилістику. Функціональні можна використовувати. Вибирати їх потрібно за певними ознаками. Варто розглянути їх більш детально.Це основний критерій при виборі кальяну для домашнього застосування. Багато хто думає, що чим вище пристосування для куріння, тим краще, тому що дим, проходячи певними відділеннями, краще охолодиться. Але це можна довести лише з наукової точки зору. Було доведено, що висота на якість диму не впливає, йдеться лише про особливість декору. Тому, якщо потрібно підібрати кальян, який ви будете часто перевозити, брати в приміщення, тоді варто звернути увагу на невисокі вироби. Якщо є бажання використовувати кальян тільки вдома, тоді можна вибирати і високий.Це також важливий критерій, на який варто звернути увагу. Краще підбирати шахту з «нержавійки». Вона не буде піддаватися окисненню, прослужить довго, не зіпсує смак тютюну. Популярність має також шахта з міді, але в деяких випадках цей матеріал може ржавіти.Якщо вибір випав на лівійський кальян, тоді він може мати шахту з латуні. Вони за якістю досить хороші. Китайський кальян має шахту зі сплавів. Але якщо вибирати цей варіант, потрібно віддавати перевагу відомим брендовим виробам, а не дешевим аналогам.Колби виготовляють з різних матеріалів:- метал;- скло;- пластик;- кварц;- кришталь та ін.При виборі металевої колби варто враховувати, що вона міцна, але може піддаватися корозії, в ній не буде видно рівня рідини. Практичними в наш час вважають колби зі скла. Але у них є недолік: воно може розбитися при необережному застосуванні. Колби з кришталю і кварцу прозорі, міцні, мають гарний зовнішній вигляд. Але коштують дорожче. Якщо потрібно підібрати кальян з високою ніжкою, тоді стійкими будуть моделі з обідком з металу у верхній частині.При виборі кальяну варто звернути увагу на чашу для тютюну. Ідеальною є модель з глиняного чашею, але керамічні та металеві також мають хороші характеристики.

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