Панахида за загиблими і покладання квітів: як у Луцьку відзначили День пам'яті та примирення. ФОТО





Сьогодні ж, 8 травня, з нагоди Дня пам’яті та примирення, на меморіальному комплексі “Вічна Слава” відбулися пам’ятні заходи, йдеться на



Спочатку священнослужителі відправили панахиду за загиблим.



Опісля заступник міського голови Ірина Чебелюк, заступник голови Волинської обласної ради Григорій Пустовіт, заступник голови Волинської облдержадміністрації Людмила Тимощук, ветерани та громадськість поклали квіти до пам’ятного знаку “Поранений солдат”.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У ці дні в Україні відзначають День пам’яті та примирення та 76-річчя перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.Сьогодні ж, 8 травня, з нагоди Дня пам’яті та примирення, на меморіальному комплексі “Вічна Слава” відбулися пам’ятні заходи, йдеться на сайті міської ради.Спочатку священнослужителі відправили панахиду за загиблим.Опісля заступник міського голови, заступник голови Волинської обласної ради, заступник голови Волинської облдержадміністрації, ветерани та громадськість поклали квіти до пам’ятного знаку “Поранений солдат”.

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