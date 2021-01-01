Луцькі прикордонники знайшли тушу вбитої браконьєрами тварини
Сьогодні, 12:20
Неподалік українсько-польського кордону прикордонники Луцького загону виявили тушу дикого козла.
Про це інформує Держприкордонслужба.
Учора, 7 травня, пізно ввечері, під час патрулювання місцевості прикордонний наряд відділу «Рівне» почув постріли. Згодом охоронці кордону знайшли мертву тварину.
Про знахідку прикордонники поінформували співробітників Нацполіції та працівників Любомльської районної організації Українського товариства мисливців і рибалок.
Наразі тривають заходи щодо встановлення осіб, які здійснювали незаконне полювання в прикордонні.
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Про це інформує Держприкордонслужба.
Учора, 7 травня, пізно ввечері, під час патрулювання місцевості прикордонний наряд відділу «Рівне» почув постріли. Згодом охоронці кордону знайшли мертву тварину.
Про знахідку прикордонники поінформували співробітників Нацполіції та працівників Любомльської районної організації Українського товариства мисливців і рибалок.
Наразі тривають заходи щодо встановлення осіб, які здійснювали незаконне полювання в прикордонні.
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