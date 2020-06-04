У Луцьку на проспекті Волі зіткнулися дві автівки
Сьогодні, 12:55
Дорожньо-транспортна пригода за участю двох авто сталася вранці на проспекті Волі в Луцьку.
Про це інформує ВолиньUA.
Так, близько 11:30 навпроти повороту до поліклініки № 1, перед пішохідним переходом, білий Volkswagen в’їхав у синю Toyota.
Автівки та тролейбуси змушені об’їжджати місце аварії тротуаром або зустрічною смугою руху.
На місці працювали патрульні.
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Про це інформує ВолиньUA.
Так, близько 11:30 навпроти повороту до поліклініки № 1, перед пішохідним переходом, білий Volkswagen в’їхав у синю Toyota.
Автівки та тролейбуси змушені об’їжджати місце аварії тротуаром або зустрічною смугою руху.
На місці працювали патрульні.
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Коментарі 1
коли звужуть дорогу буде ще гірше
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