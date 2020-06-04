У Луцьку на проспекті Волі зіткнулися дві автівки





Про це інформує



Так, близько 11:30 навпроти повороту до поліклініки № 1, перед пішохідним переходом, білий Volkswagen в’їхав у синю Toyota.



Автівки та тролейбуси змушені об’їжджати місце аварії тротуаром або зустрічною смугою руху.



На місці працювали патрульні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дорожньо-транспортна пригода за участю двох авто сталася вранці на проспекті Волі в Луцьку.Про це інформує ВолиньUA Так, близько 11:30 навпроти повороту до поліклініки № 1, перед пішохідним переходом, білий Volkswagen в’їхав у синю Toyota.Автівки та тролейбуси змушені об’їжджати місце аварії тротуаром або зустрічною смугою руху.На місці працювали патрульні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію