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У Луцьку на проспекті Волі зіткнулися дві автівки

У Луцьку на проспекті Волі зіткнулися дві автівки
Дорожньо-транспортна пригода за участю двох авто сталася вранці на проспекті Волі в Луцьку.

Про це інформує ВолиньUA.

Так, близько 11:30 навпроти повороту до поліклініки № 1, перед пішохідним переходом, білий Volkswagen в’їхав у синю Toyota.

Автівки та тролейбуси змушені об’їжджати місце аварії тротуаром або зустрічною смугою руху.

На місці працювали патрульні.
У Луцьку на проспекті Волі зіткнулися дві автівки
У Луцьку на проспекті Волі зіткнулися дві автівки
У Луцьку на проспекті Волі зіткнулися дві автівки

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Теги: аварія, Волі
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Коментарі 1
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коли звужуть дорогу буде ще гірше
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