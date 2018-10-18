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У Луцьку перекриють вулицю

У Луцьку перекриють вулицю
У Луцьку перекриють вулицю Вороніхіна від перехрестя з вулицею В’ячеслава Хурсенка до теплової камери, що розташована напроти житлового будинку № 1.

Рух вулицею буде закритий з 08.00 11 травня і до завершення робіт, йдеться у розпорядженні міського голови Ігоря Поліщука.

Вулицю перекриють у зв'язку з необхідністю виконання ремонтних робіт на тепловій мережі.

Виконавцю робіт – ДКП «Луцьктепло» – доручили встановити необхідні дорожні знаки на період зупинення руху транспорту та відновити благоустрій після виконання ремонтних робіт.


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Теги: перекриття вулиці, Вороніхіна, Луцьк
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