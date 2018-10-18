У Луцьку перекриють вулицю





Рух вулицею буде закритий з 08.00 11 травня і до завершення робіт, йдеться у розпорядженні міського голови Ігоря Поліщука.



Вулицю перекриють у зв'язку з необхідністю виконання ремонтних робіт на тепловій мережі.



Виконавцю робіт – ДКП «Луцьктепло» – доручили встановити необхідні дорожні знаки на період зупинення руху транспорту та відновити благоустрій після виконання ремонтних робіт.





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