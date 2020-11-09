В Україні не залишилося жодної «червоної» зони
Сьогодні, 16:08
В Україні станом на 8 травня не залишилось жодної області у "червоній" зоні епідемічної небезпеки.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.
Згідно з новим розділенням на карантинні зони, помаранчевий рівень епіднебезпеки залишається у 7 областях – Волинській, Донецькій, Житомирській, Кіровоградській, Луганській, Тернопільській та Черкаській.
У "жовтій" зоні перебувають інші області та місто Київ.
Також, за даними МОЗ, рівень госпіталізації не перевищений в жодній області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.
Згідно з новим розділенням на карантинні зони, помаранчевий рівень епіднебезпеки залишається у 7 областях – Волинській, Донецькій, Житомирській, Кіровоградській, Луганській, Тернопільській та Черкаській.
У "жовтій" зоні перебувають інші області та місто Київ.
Також, за даними МОЗ, рівень госпіталізації не перевищений в жодній області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині камера «впіймала» рідкісних журавлів. ФОТО
Сьогодні, 16:39
В Україні не залишилося жодної «червоної» зони
Сьогодні, 16:08
У Луцьку перекриють вулицю
Сьогодні, 13:45
Медіа