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В Україні не залишилося жодної «червоної» зони

В Україні не залишилося жодної «червоної» зони
В Україні станом на 8 травня не залишилось жодної області у "червоній" зоні епідемічної небезпеки.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.

Згідно з новим розділенням на карантинні зони, помаранчевий рівень епіднебезпеки залишається у 7 областях – Волинській, Донецькій, Житомирській, Кіровоградській, Луганській, Тернопільській та Черкаській.

У "жовтій" зоні перебувають інші області та місто Київ.

Також, за даними МОЗ, рівень госпіталізації не перевищений в жодній області.



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Теги: карантин, зонування
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