В Україні не залишилося жодної «червоної» зони





Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.



Згідно з новим розділенням на карантинні зони, помаранчевий рівень епіднебезпеки залишається у 7 областях – Волинській, Донецькій, Житомирській, Кіровоградській, Луганській, Тернопільській та Черкаській.



У "жовтій" зоні перебувають інші області та місто Київ.



Також, за даними МОЗ, рівень госпіталізації не перевищений в жодній області.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні станом на 8 травня не залишилось жодної області у "червоній" зоні епідемічної небезпеки.Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.Згідно з новим розділенням на карантинні зони, помаранчевий рівень епіднебезпеки залишається у 7 областях – Волинській, Донецькій, Житомирській, Кіровоградській, Луганській, Тернопільській та Черкаській.У "жовтій" зоні перебувають інші області та місто Київ.Також, за даними МОЗ, рівень госпіталізації не перевищений в жодній області.

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