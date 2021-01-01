Волинянка розводить курей, що несуть кольорові яйця. ФОТО

Надія Кухтей розводить селекційні види курей високопродуктивих порід.



Маючи у своєму курячому господарстві десятки різноманітних видів, перевагу надає амерауканам — курям, що несуть кольорові «пасхальні» яйця, пише



У народі цих пернатих ще називають американками. Жінка тримає породну марку, пояснюючи вибір саме цього виду високою несучістю та надзвичайною користю яєць. Круглий рік щодня екзотичні птахи несуть яєчка, шкаралупа яких може бути різних відтінків — від бурого до насичено бірюзового.



— Кури цієї породи найбільш затребувані сьогодні насамперед завдяки яйцям. Акуратні на вигляд, малими схожі на перепілочки. А ще, кажуть, їхні кольорові яйця у порівнянні зі звичайними мають менше холестерину, смачніші та жовтіші від традиційних. Самі ж курочки не бояться температурних коливань, не вибагливі в годуванні. Їхні яйця може висиджувати квочка навіть будь-якої іншої породи. І що не менш важливо, вихід курчат становить практично сто відсотків.



Генетична особливість окрашених яєць, каже Надія Миколаївна, приваблює багатьох покупців. Тож, аби вберегти потомство, відповідно дбає про годування птахів: у корм додає білу глину, морські ракушки, а на початковому етапі вигодовування в раціон включає вітаміни.



Що ж до характеру амерауканів, то ця порода курей належить до агресивних, однак це стосується лише півнів. Вони задирикуваті та невиправні забіяки. Не є винятком і півень із пташиного господарства Надії Кухтей. Його пафосний зовнішній вигляд явно демонструє хто є головним на подвір’ї.



Леся МІНІБАЄВА,

село Краснилівка, фото автора



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