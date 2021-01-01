Зеленський: День пам'яті не замінить 9 травня

Володимир Зеленський заявив, що цей день відзначають "не на заміну 9 травня, а для того, щоб зберегти й зрозуміти історію повніше".



Про це йдеться у зверненні глави держави, яке він розмістив на своїй сторінці у



За його словами, День пам'яті та примирення відзначають, "щоб ніколи не забути, що нацизм був абсолютним злом. І будь-хто з тих, хто намагається виправдовувати його, заслуговує лише на засудження". Також Зеленський наголосив, що українці воювали разом з десятками народів проти нацизму не для того, щоб війна забирала життя наших людей 76 років потому.



"Ніколи не забути, що українці воювали разом з десятками народів проти нацизму. Разом з росіянами, поляками, білорусами, євреями, грузинами, вірменами, британцями, американцями, французами та багатьма іншими. І точно не для того, щоб війна забирала життя наших людей 76 років потому", — заявив президент.



Крім того, він нагадав про обов’язок людей, особливо лідерів держав та політиків, поважати міжнародні інституції та правила для підтримки глобального миру, які буд створені після Другої світової війни.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні й у світі 8 травня відзначається День пам'яті та примирення, присвячений пам'яті жертв Другої світової війни. У зв’язку з цим президентзаявив, що цей день відзначають "не на заміну 9 травня, а для того, щоб зберегти й зрозуміти історію повніше".Про це йдеться у зверненні глави держави, яке він розмістив на своїй сторінці у Facebook За його словами, День пам'яті та примирення відзначають, "щоб ніколи не забути, що нацизм був абсолютним злом. І будь-хто з тих, хто намагається виправдовувати його, заслуговує лише на засудження". Також Зеленський наголосив, що українці воювали разом з десятками народів проти нацизму не для того, щоб війна забирала життя наших людей 76 років потому."Ніколи не забути, що українці воювали разом з десятками народів проти нацизму. Разом з росіянами, поляками, білорусами, євреями, грузинами, вірменами, британцями, американцями, французами та багатьма іншими. І точно не для того, щоб війна забирала життя наших людей 76 років потому", — заявив президент.Крім того, він нагадав про обов’язок людей, особливо лідерів держав та політиків, поважати міжнародні інституції та правила для підтримки глобального миру, які буд створені після Другої світової війни.

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