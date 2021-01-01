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Зеленський: День пам'яті не замінить 9 травня

Зеленський: День пам'яті не замінить 9 травня
В Україні й у світі 8 травня відзначається День пам'яті та примирення, присвячений пам'яті жертв Другої світової війни. У зв’язку з цим президент Володимир Зеленський заявив, що цей день відзначають "не на заміну 9 травня, а для того, щоб зберегти й зрозуміти історію повніше".

Про це йдеться у зверненні глави держави, яке він розмістив на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, День пам'яті та примирення відзначають, "щоб ніколи не забути, що нацизм був абсолютним злом. І будь-хто з тих, хто намагається виправдовувати його, заслуговує лише на засудження". Також Зеленський наголосив, що українці воювали разом з десятками народів проти нацизму не для того, щоб війна забирала життя наших людей 76 років потому.

"Ніколи не забути, що українці воювали разом з десятками народів проти нацизму. Разом з росіянами, поляками, білорусами, євреями, грузинами, вірменами, британцями, американцями, французами та багатьма іншими. І точно не для того, щоб війна забирала життя наших людей 76 років потому", — заявив президент.

Крім того, він нагадав про обов’язок людей, особливо лідерів держав та політиків, поважати міжнародні інституції та правила для підтримки глобального миру, які буд створені після Другої світової війни.


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Теги: Зеленський, зверненян до українців, День пам'яті та примирення
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