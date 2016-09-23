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У Луцьку завершився міжнародний конкурс піаністів «Шопенівська весна»

У Луцьку завершився міжнародний конкурс піаністів «Шопенівська весна»
8 травня, завершився ІІ Міжнародний конкурс піаністів "Шопенівська весна" у Луцьку, – повідомляють на сайті Луцької міської ради.

Конкурс відбувався дистанційно впродовж місяця. У першому турі свою виконавську майстерність демонстрували 93 учасники з України, Литви, Білорусі, Польщі та Китаю.

Україну представляли виконавці з Луцька та Волині, з Києва та Київщини, зі Львова та Львівщини, з Івано-Франківщини, Закарпаття, Кривого Рогу та області, з Черкас, Херсону, Харкова, Одеси, Маріуполя, Вінниці, Запоріжжя, Чернівців.

За рішенням журі участь у ІІ турі конкурсу продовжили участь 70 виконавців.

Оцінювали конкурсні виступи провідні фахівці: народні артисти України Юрій Кот та Оксана Рапіта (Україна), професор Познанської музичної академії Анджей Татарський (Польща), засновник і керівник Фундації Ґеорґі Ференцзи, член міжнародної федерації Шопенівських товариств Ізабелла Дарска Хавасі (Угорщина) та кандидат мистецтвознавства, доцент Білоруської державної академії музики Вероніка Сахарова (Білорусь).

За результатами ІІ Міжнародного конкурсу піаністів "Шопенівська весна" гран-прі фестивалю здобув Макар Войнаровський, вихованець Луцької музичної школи №1 імені Ф. Шопена, викладач Світлана Бєляєва та Марк Іваницький студент Національної музичної академії України ім. П.І. Чайковського, викладач Валерій Козлов.

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Теги: Шопенівська весна, конкурс піаністів, Войнаровський, Іваницький
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