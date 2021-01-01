Друга ліга: «Волинь-2» - «Карпати» - нічия





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Уже з перших хвилин волиняни захопили ініціативу в матчі та у дебюті гри могли відкривати рахунок. Утім, Богдану Кобзарю з близької відстані переграти Валентина Гороха не вдалося, а пізніше, після ще декількох моментів «Волині-2», голкіпер львів’ян впорався із ударом з меж карної зони від Хамзи Гарсієва.



Непогано стріляв зі штрафного Станіслав Кристін, однак м’яч просвистів повз ближній верхній кут воріт гостей. А на 26-й хвилині наша команда таки досягла свого – Олександр Чернов після передачі Миколи Миронюка випередив голкіпера та технічно реалізував вихід віч-на-віч з ним – 1:0!



До кінця тайму «Хрестоносці» вміло втримували перевагу в своїх ногах, а Максим Сасовський не забив ударом головою після флангового навісу. Гості ж могли розраховувати на гостроту на останній хвилині тайму, однак Сергій Стень не зумів як слід пробити після кутового із вбивчої позиції.



Після перерви підопічні Альберта Шахова мали всі шанси вирішити долю гри. Шанси «Карпат» на якийсь результат втримала майстерність Гороха, який спочатку витягнув майже з «дев’ятки» вистріл Сасовського, а потім впорався з потужним ударом з розвороту від Миронюка.



У середині тайму чудову нагоду не використав Дмитро Янчук, який уже обіграв голкіпера, однак на швидкості випустив м'яч за межі поля. Ближче до завершення матчу декілька напівмоментів було вже у гостей, а один із них у підсумку забрав перемогу в господарів поля.



Під час атаки другим темпом після кутового хтось із наших гравців не зумів вибити м’яч як слід, і кулястий зрикошетив до Дениса Підгурського, який у ближньому бою переграв Арсенія Коркодима. Арбітр спочатку зафіксував офсайд у гравця гостей, однак потім змінив рішення і вказав на центр поля – 1:1. До завершення матчу рахунок не змінився, тож команди розійшлися бойовим миром.



Наступний поєдинок «Волинь-2» проведе на 15 травня на виїзді проти «Чайки».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 8 травня, на луцькому стадіоні «Підшипник» відбувся матч 21 туру Другої ліги Чемпіонату України з футболу між командами «Волинь-2» і львівськими «Карпатами».Як повідомляє пресслужба волинської команди, рахунок матчу 1:1.Уже з перших хвилин волиняни захопили ініціативу в матчі та у дебюті гри могли відкривати рахунок. Утім,з близької відстані перегратине вдалося, а пізніше, після ще декількох моментів «Волині-2», голкіпер львів’ян впорався із ударом з меж карної зони відНепогано стріляв зі штрафногооднак м’яч просвистів повз ближній верхній кут воріт гостей. А на 26-й хвилині наша команда таки досягла свого –після передачівипередив голкіпера та технічно реалізував вихід віч-на-віч з ним – 1:0!До кінця тайму «Хрестоносці» вміло втримували перевагу в своїх ногах, а Максим Сасовський не забив ударом головою після флангового навісу. Гості ж могли розраховувати на гостроту на останній хвилині тайму, однакне зумів як слід пробити після кутового із вбивчої позиції.Після перерви підопічнімали всі шанси вирішити долю гри. Шанси «Карпат» на якийсь результат втримала майстерність, який спочатку витягнув майже з «дев’ятки» вистріл, а потім впорався з потужним ударом з розвороту від Миронюка.У середині тайму чудову нагоду не використав, який уже обіграв голкіпера, однак на швидкості випустив м'яч за межі поля. Ближче до завершення матчу декілька напівмоментів було вже у гостей, а один із них у підсумку забрав перемогу в господарів поля.Під час атаки другим темпом після кутового хтось із наших гравців не зумів вибити м’яч як слід, і кулястий зрикошетив до, який у ближньому бою переграв. Арбітр спочатку зафіксував офсайд у гравця гостей, однак потім змінив рішення і вказав на центр поля – 1:1. До завершення матчу рахунок не змінився, тож команди розійшлися бойовим миром.Наступний поєдинок «Волинь-2» проведе на 15 травня на виїзді проти «Чайки».

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