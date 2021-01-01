Пояснили, чи зарахують лучанам декларацій для субсидій на старих бланках
Сьогодні, 06:38
Нові бланки для подання декларацій на Волині будуть уже з наступного тижня, а поки люди переоформлювали субсидії заповнюючи старі папери.
Та попри це, їх зарахують дійсними. Про це у програмі «Актуально» на 12Каналі розповіла Людмила Сірбіненко, заступниця директора департаменту соціального захисту Волинської населення обласної державної адміністрації.
«Думаю, що вони будуть рахуватися… Та вже тепер будемо використовувати нові бланки, ми їх скинемо у всі відділення», – каже Людмила Сірбіненко.
Нагадаємо, усім одержувачам житлової субсидії протягом травня-вересня 2021 року необхідно подати новий пакет документів до структурних підрозділів з питань соціального захисту населення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Та попри це, їх зарахують дійсними. Про це у програмі «Актуально» на 12Каналі розповіла Людмила Сірбіненко, заступниця директора департаменту соціального захисту Волинської населення обласної державної адміністрації.
«Думаю, що вони будуть рахуватися… Та вже тепер будемо використовувати нові бланки, ми їх скинемо у всі відділення», – каже Людмила Сірбіненко.
Нагадаємо, усім одержувачам житлової субсидії протягом травня-вересня 2021 року необхідно подати новий пакет документів до структурних підрозділів з питань соціального захисту населення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Заміж за іноземця: кого обирають волинянки
Сьогодні, 06:39
Пояснили, чи зарахують лучанам декларацій для субсидій на старих бланках
Сьогодні, 06:38
Українцям знову пообіцяли підвищення пенсій
Сьогодні, 04:44
Медіа