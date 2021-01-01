Пояснили, чи зарахують лучанам декларацій для субсидій на старих бланках





Та попри це, їх зарахують дійсними. Про це у програмі «Актуально» на Людмила Сірбіненко, заступниця директора департаменту соціального захисту Волинської населення обласної державної адміністрації.



«Думаю, що вони будуть рахуватися… Та вже тепер будемо використовувати нові бланки, ми їх скинемо у всі відділення», – каже Людмила Сірбіненко.



Нагадаємо, усім одержувачам житлової субсидії протягом травня-вересня 2021 року необхідно подати новий пакет документів до структурних підрозділів з питань соціального захисту населення.





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