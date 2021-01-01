Волинські боксери привезли 7 медалей з чемпіонату України

Волинські спортсмени здобули 7 медалей на зональному чемпіонаті України з боксу серед юнаків 2007-2008 років народження.Про це повідомляє управління молоді та спорту Волинської ОДА.Проходив чемпіонат з 27 по 30 квітня 2021 року в Хмельницькому. У ньому взяли участь команди Хмельницької, Рівненської та Волинської області.На змаганнях волинські боксери показали чудові результати, здобувши ряд перемог, зокрема:1 місце – Ходоковський Назар у ваговій категорії 48 кг, вихованець БК «Удар» міста Любешів, тренер Смаль Сазан.1 місце –у ваговій категорії 54 кг, учень Володимир-Волинської ДЮСШ ім. О. Зінкевича, тренує спортсмена2 місцеу ваговій категорії 66 кг, вихованець Горохівської ДЮСШ, тренер –2 місце –у ваговій категорії 80 кг, вихованець БК «Брат» с. Заболоття Ратнівського району, тренер –3 місце -, вихованець Володимир-Волинської ДЮСШ ім. О. Зінкевича, тренує спортсмена3 місце -, учень Володимир-Волинської ДЮСШ ім. О. Зінкевича, тренує спортсмена3 місце –у ваговій категорії 44 кг, учень ДЮСШ № 2 Луцької міської ради, тренериЗазначимо, що у рамках чемпіонату відбувся також Турнір з боксу на призи ЗТУ А.М.Чумакова, у якому переможцями стали:– 1 місце,– 1 місце та– 3 місце.