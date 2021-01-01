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Волинські боксери привезли 7 медалей з чемпіонату України

Волинські боксери привезли 7 медалей з чемпіонату України
Волинські спортсмени здобули 7 медалей на зональному чемпіонаті України з боксу серед юнаків 2007-2008 років народження.

Про це повідомляє управління молоді та спорту Волинської ОДА.

Проходив чемпіонат з 27 по 30 квітня 2021 року в Хмельницькому. У ньому взяли участь команди Хмельницької, Рівненської та Волинської області.

На змаганнях волинські боксери показали чудові результати, здобувши ряд перемог, зокрема:

1 місце – Ходоковський Назар у ваговій категорії 48 кг, вихованець БК «Удар» міста Любешів, тренер Смаль Сазан.

1 місце – Коржевич Ерік у ваговій категорії 54 кг, учень Володимир-Волинської ДЮСШ ім. О. Зінкевича, тренує спортсмена Семко Юлія.

2 місце Валовий Станіслав у ваговій категорії 66 кг, вихованець Горохівської ДЮСШ, тренер – Павлюк Володимир.

2 місце – Коцюба Максим у ваговій категорії 80 кг, вихованець БК «Брат» с. Заболоття Ратнівського району, тренер – Куць Дмитро.

3 місце - Юзіфчук Артур, вихованець Володимир-Волинської ДЮСШ ім. О. Зінкевича, тренує спортсмена Семко Юлія.

3 місце - Чижук Давид, учень Володимир-Волинської ДЮСШ ім. О. Зінкевича, тренує спортсмена Семко Юлія.

3 місце – Ардель Дмитро у ваговій категорії 44 кг, учень ДЮСШ № 2 Луцької міської ради, тренери Камєнєв Артур, Боярчук Петро.

Зазначимо, що у рамках чемпіонату відбувся також Турнір з боксу на призи ЗТУ А.М.Чумакова, у якому переможцями стали:

Боярин Ірина – 1 місце, Юзіфчук Артур – 1 місце та Бєлік Іван – 3 місце.

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