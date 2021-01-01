Волинські боксери привезли 7 медалей з чемпіонату України
Сьогодні, 08:21
Волинські спортсмени здобули 7 медалей на зональному чемпіонаті України з боксу серед юнаків 2007-2008 років народження.
Про це повідомляє управління молоді та спорту Волинської ОДА.
Проходив чемпіонат з 27 по 30 квітня 2021 року в Хмельницькому. У ньому взяли участь команди Хмельницької, Рівненської та Волинської області.
На змаганнях волинські боксери показали чудові результати, здобувши ряд перемог, зокрема:
1 місце – Ходоковський Назар у ваговій категорії 48 кг, вихованець БК «Удар» міста Любешів, тренер Смаль Сазан.
1 місце – Коржевич Ерік у ваговій категорії 54 кг, учень Володимир-Волинської ДЮСШ ім. О. Зінкевича, тренує спортсмена Семко Юлія.
2 місце Валовий Станіслав у ваговій категорії 66 кг, вихованець Горохівської ДЮСШ, тренер – Павлюк Володимир.
2 місце – Коцюба Максим у ваговій категорії 80 кг, вихованець БК «Брат» с. Заболоття Ратнівського району, тренер – Куць Дмитро.
3 місце - Юзіфчук Артур, вихованець Володимир-Волинської ДЮСШ ім. О. Зінкевича, тренує спортсмена Семко Юлія.
3 місце - Чижук Давид, учень Володимир-Волинської ДЮСШ ім. О. Зінкевича, тренує спортсмена Семко Юлія.
3 місце – Ардель Дмитро у ваговій категорії 44 кг, учень ДЮСШ № 2 Луцької міської ради, тренери Камєнєв Артур, Боярчук Петро.
Зазначимо, що у рамках чемпіонату відбувся також Турнір з боксу на призи ЗТУ А.М.Чумакова, у якому переможцями стали:
Боярин Ірина – 1 місце, Юзіфчук Артур – 1 місце та Бєлік Іван – 3 місце.
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Про це повідомляє управління молоді та спорту Волинської ОДА.
Проходив чемпіонат з 27 по 30 квітня 2021 року в Хмельницькому. У ньому взяли участь команди Хмельницької, Рівненської та Волинської області.
На змаганнях волинські боксери показали чудові результати, здобувши ряд перемог, зокрема:
1 місце – Ходоковський Назар у ваговій категорії 48 кг, вихованець БК «Удар» міста Любешів, тренер Смаль Сазан.
1 місце – Коржевич Ерік у ваговій категорії 54 кг, учень Володимир-Волинської ДЮСШ ім. О. Зінкевича, тренує спортсмена Семко Юлія.
2 місце Валовий Станіслав у ваговій категорії 66 кг, вихованець Горохівської ДЮСШ, тренер – Павлюк Володимир.
2 місце – Коцюба Максим у ваговій категорії 80 кг, вихованець БК «Брат» с. Заболоття Ратнівського району, тренер – Куць Дмитро.
3 місце - Юзіфчук Артур, вихованець Володимир-Волинської ДЮСШ ім. О. Зінкевича, тренує спортсмена Семко Юлія.
3 місце - Чижук Давид, учень Володимир-Волинської ДЮСШ ім. О. Зінкевича, тренує спортсмена Семко Юлія.
3 місце – Ардель Дмитро у ваговій категорії 44 кг, учень ДЮСШ № 2 Луцької міської ради, тренери Камєнєв Артур, Боярчук Петро.
Зазначимо, що у рамках чемпіонату відбувся також Турнір з боксу на призи ЗТУ А.М.Чумакова, у якому переможцями стали:
Боярин Ірина – 1 місце, Юзіфчук Артур – 1 місце та Бєлік Іван – 3 місце.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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