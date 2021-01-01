Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу

5 372 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 9 травня 2021 року. Зокрема, захворіли 244 дитини та 57 медпрацівників.Про це свідчать дані МОЗ України.Також за минулу добу:- госпіталізували – 2 599 осіб;- летальних випадків – 193;- одужало – 9 181 особа;- зробили тестувань за добу – 46 516 (зокрема методом ПЛР – 21 796, методом ІФА – 4 859, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 19 861).За весь час пандемії в Україні:- захворіло – 2 119 510 осіб;- одужало – 1 759 751 особа;- летальних випадків – 46 393;- провели ПЛР-тестувань – 9 655 779.За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Дніпропетровській (798), Донецькій (401), Харківській (361), Одеській (342) та Львівській (329) областях.Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:м. Київ – 255 випадків/ 360 щеплень;Вінницька область – 73 випадки/ 60 щеплень;Волинська область – 82 випадки/ 102 щеплення;Дніпропетровська область – 798 випадків/ 510 щеплень;Донецька область – 401 випадок/ 0 щеплень;Житомирська область – 191 випадок/ 51 щеплення;Закарпатська – 37 випадків/ 30 щеплень;Запорізька область – 111 випадків/ 53 щеплення;Івано-Франківська область – 83 випадки/ 120 щеплень;Київська область – 210 випадків/ 225 щеплень;Кіровоградська область – 150 випадків/ 289 щеплень;Луганська область – 54 випадки/ 86 щеплень;Львівська область – 329 випадків/ 814 щеплень;Миколаївська область – 253 випадки/ 303 щеплення;Одеська область – 342 випадки/ 298 щеплень;Полтавська область – 147 випадків/ 164 щеплення;Рівненська область – 142 випадки/ 50 щеплень;Сумська область – 225 випадків/ 40 щеплень;Тернопільська область – 227 випадків/ 160 щеплень;Харківська область – 361 випадок/ 55 щеплень;Херсонська область – 154 випадки/ 540 щеплень;Хмельницька область – 227 випадків/ 10 щеплень;Черкаська область – 152 випадки/ 226 щеплень;Чернівецька область – 69 випадків/ 117 щеплень;Чернігівська область – 299 випадків/ 180 щеплень.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.