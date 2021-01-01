9 травня – яке сьогодні свято та що не можна робити у цей день
Сьогодні, 09:39
9 травня — Другий день пам'яті та примирення, День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, День матері.
Про це пише ТСН.
8 травня і 9 травня, присвячені пам'яті жертв Другої світової війни. Ця традиція щорічна, починаючи від 2005-го.
Проголошені Генеральною Асамблеєю ООН в резолюції, приуроченій до 60-ї річниці закінчення Другої світової війни в Європі. Резолюція пропонує державам-членам ООН, неурядовим організаціям, приватним особам, крім святкування своїх Днів Перемоги чи Визволення, щороку відзначати один або два дні (8 і 9 травня) як данину пам'яті всіх жертв Другої світової війни.
День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні або День перемоги
Державне свято в Україні, яке офіційно святкують 9 травня, починаючи від 2016-го року, вихідний день. Прийшло на зміну радянському святу День Перемоги, яке святкували в СРСР, а потім в Україні до 2015 року включно.
"День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні" встановлено як державне свято відповідно до ухваленого 9 квітня 2015 року Верховною Радою України закону "Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 — 1945 років" в рамках пакету законів про декомунізацію.
Новий зміст Дня пам'яті та примирення та Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні включає в себе: переосмислення подій Другої світової війни, руйнування радянських історичних міфів, рівне вшанування пам'яті кожного, хто боровся з нацизмом, перенесення акценту з історії військових дій на історії конкретних людей, а відтак відмову від святкування на користь ушанування.
День матері
В Україні День матері святкують у другу неділю травня, у інших країнах світу 13 травня. День ініціювала у 1908 році жителька США Анна Джервіс на згадку про свою матір, яка передчасно померла. Дівчина написала відповідні листи до різних установ із пропозицією один день у році присвятити вшануванню матерів.
У 1910 році штат Вірджинія перший визнав День Матері офіційним святом. Далі його підхопили в усьому світі.
Яке православне (церковне) свято сьогодні
9 травня — День святого Василія Амасійського.
Святий жив на початку IV століття в Понтійському місті АмасіЇ. Він підтримував і утішав християн, що страждали від гонінь язичників. У той час Східною частиною Римської імперії правив Лікіній.
Лікіній загорівся пристрастю до служниці своєї дружини Констанції, праведної діви Глафіри. Свята діва розповіла про це цариці і просила захисту. Констанція видалила служницю з міста, де в місті Амасії їй надав притулок святитель Василь.
Правитель дізнався про місцеперебування Глафіри і зажадав, аби її і святителя доправили до палацу. Праведна Глафіра померла, перш ніж наказ дійшов до Амасії. Святителя Василя направили до імператора.
Священномученик Василь Амасійский був обезголовлений. Його тіло разом з головою кинули у море. Знайшли святі мощі, які мали приємний запах, поблизу Синопії. Бог чудесним способом знову злучив голову з тілом, тільки залишився на шиї слід від меча. Мощі св. Василія перевезли до Амасії і поклали в збудованій ним церкві.
День ангела сьогодні
День ангела (іменини) сьогодні святкують: Василь, Іван, Микола, Петро, Степан.
Які народні прикмети і традиції сьогодні
9 травня потрібно зустрічати ластівок, які повертаються з перелітних країв. Вважали, що це – найкращий день для посадки ще й картоплі.
Прикмети:
- Зозуля голосно співає – на гарну погоду.
- Голос зозулі нагадує квакання – може піти дощ.
- Не видно верхівок хмар – не виключено, що почнеться гроза.
- Вранці заморозки – велика ймовірність їх повторення через тиждень.
- Вранці погода вітряна – скоро буде тепло і ясно.
- Пора садити картоплю, якщо листя на березі розпустилося повністю.
- Теплий вечір і зоряне небо – до хорошого урожаю хліба.
Що не можна робити в цей день
Варто утриматися від спонтанних покупок.
Не можна позичати друзям гроші.
Заборонено сердитися на рідних.
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Про це пише ТСН.
8 травня і 9 травня, присвячені пам'яті жертв Другої світової війни. Ця традиція щорічна, починаючи від 2005-го.
Проголошені Генеральною Асамблеєю ООН в резолюції, приуроченій до 60-ї річниці закінчення Другої світової війни в Європі. Резолюція пропонує державам-членам ООН, неурядовим організаціям, приватним особам, крім святкування своїх Днів Перемоги чи Визволення, щороку відзначати один або два дні (8 і 9 травня) як данину пам'яті всіх жертв Другої світової війни.
День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні або День перемоги
Державне свято в Україні, яке офіційно святкують 9 травня, починаючи від 2016-го року, вихідний день. Прийшло на зміну радянському святу День Перемоги, яке святкували в СРСР, а потім в Україні до 2015 року включно.
"День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні" встановлено як державне свято відповідно до ухваленого 9 квітня 2015 року Верховною Радою України закону "Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 — 1945 років" в рамках пакету законів про декомунізацію.
Новий зміст Дня пам'яті та примирення та Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні включає в себе: переосмислення подій Другої світової війни, руйнування радянських історичних міфів, рівне вшанування пам'яті кожного, хто боровся з нацизмом, перенесення акценту з історії військових дій на історії конкретних людей, а відтак відмову від святкування на користь ушанування.
День матері
В Україні День матері святкують у другу неділю травня, у інших країнах світу 13 травня. День ініціювала у 1908 році жителька США Анна Джервіс на згадку про свою матір, яка передчасно померла. Дівчина написала відповідні листи до різних установ із пропозицією один день у році присвятити вшануванню матерів.
У 1910 році штат Вірджинія перший визнав День Матері офіційним святом. Далі його підхопили в усьому світі.
Яке православне (церковне) свято сьогодні
9 травня — День святого Василія Амасійського.
Святий жив на початку IV століття в Понтійському місті АмасіЇ. Він підтримував і утішав християн, що страждали від гонінь язичників. У той час Східною частиною Римської імперії правив Лікіній.
Лікіній загорівся пристрастю до служниці своєї дружини Констанції, праведної діви Глафіри. Свята діва розповіла про це цариці і просила захисту. Констанція видалила служницю з міста, де в місті Амасії їй надав притулок святитель Василь.
Правитель дізнався про місцеперебування Глафіри і зажадав, аби її і святителя доправили до палацу. Праведна Глафіра померла, перш ніж наказ дійшов до Амасії. Святителя Василя направили до імператора.
Священномученик Василь Амасійский був обезголовлений. Його тіло разом з головою кинули у море. Знайшли святі мощі, які мали приємний запах, поблизу Синопії. Бог чудесним способом знову злучив голову з тілом, тільки залишився на шиї слід від меча. Мощі св. Василія перевезли до Амасії і поклали в збудованій ним церкві.
День ангела сьогодні
День ангела (іменини) сьогодні святкують: Василь, Іван, Микола, Петро, Степан.
Які народні прикмети і традиції сьогодні
9 травня потрібно зустрічати ластівок, які повертаються з перелітних країв. Вважали, що це – найкращий день для посадки ще й картоплі.
Прикмети:
- Зозуля голосно співає – на гарну погоду.
- Голос зозулі нагадує квакання – може піти дощ.
- Не видно верхівок хмар – не виключено, що почнеться гроза.
- Вранці заморозки – велика ймовірність їх повторення через тиждень.
- Вранці погода вітряна – скоро буде тепло і ясно.
- Пора садити картоплю, якщо листя на березі розпустилося повністю.
- Теплий вечір і зоряне небо – до хорошого урожаю хліба.
Що не можна робити в цей день
Варто утриматися від спонтанних покупок.
Не можна позичати друзям гроші.
Заборонено сердитися на рідних.
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Коментарі 2
А ми будемо вити, скавчати і нечистотами кидатися з горя.
Мак у Європі був символом критичних днів у продажних дівок. А у нас улюблена квітка наркош.
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