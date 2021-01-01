Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу за останню добу
Сьогодні, 10:01
За минулу добу на Волині зареєстрували 82 випадки захворювання на COVID-19.
Про це інформує Волинський лабораторний центр.
Так, коронавірусну хворобу за останню добу виявили:
м. Луцьк – 21,
Луцький район – 4,
Горохівський район – 4,
Ківерцівський район – 2,
м. Нововолинськ – 3,
Володимир-Волинський район – 11,
Іваничівський район – 5,
Локачинський район – 3,
Ковельський район – 7,
Ратнівський район – 16,
Любешівський район – 3,
Маневицький район — 3.
Усього станом на 9 травня в області зареєстрували 58 544 випадки.
Одужало –52 420 осіб (за останню добу – 336). Летальні випадки – 1041 (за останню добу — 3: м. Луцьк – 2, Ківерцівький район — 1).
Методом ПЛР всього обстежили 227 059 осіб, за минулу добу обстежено — 451 особу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує Волинський лабораторний центр.
Так, коронавірусну хворобу за останню добу виявили:
м. Луцьк – 21,
Луцький район – 4,
Горохівський район – 4,
Ківерцівський район – 2,
м. Нововолинськ – 3,
Володимир-Волинський район – 11,
Іваничівський район – 5,
Локачинський район – 3,
Ковельський район – 7,
Ратнівський район – 16,
Любешівський район – 3,
Маневицький район — 3.
Усього станом на 9 травня в області зареєстрували 58 544 випадки.
Одужало –52 420 осіб (за останню добу – 336). Летальні випадки – 1041 (за останню добу — 3: м. Луцьк – 2, Ківерцівький район — 1).
Методом ПЛР всього обстежили 227 059 осіб, за минулу добу обстежено — 451 особу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Україна вийшла із третьої хвилі пандемії коронавірусу, – Степанов
07 травень, 12:09
Коментарі 0
Останні новини
Стало відомо, куди впала китайська некерована 22-тонна ракета
Сьогодні, 10:38
Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу за останню добу
Сьогодні, 10:01
9 травня – яке сьогодні свято та що не можна робити у цей день
Сьогодні, 09:39
Медіа