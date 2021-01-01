Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу за останню добу





Про це інформує Волинський лабораторний центр.



Так, коронавірусну хворобу за останню добу виявили:



м. Луцьк – 21,

Луцький район – 4,

Горохівський район – 4,

Ківерцівський район – 2,

м. Нововолинськ – 3,

Володимир-Волинський район – 11,

Іваничівський район – 5,

Локачинський район – 3,

Ковельський район – 7,

Ратнівський район – 16,

Любешівський район – 3,

Маневицький район — 3.



Усього станом на 9 травня в області зареєстрували 58 544 випадки.



Одужало –52 420 осіб (за останню добу – 336). Летальні випадки – 1041 (за останню добу — 3: м. Луцьк – 2, Ківерцівький район — 1).



Методом ПЛР всього обстежили 227 059 осіб, за минулу добу обстежено — 451 особу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстрували 82 випадки захворювання на COVID-19.Про це інформує Волинський лабораторний центр.Так, коронавірусну хворобу за останню добу виявили:м. Луцьк – 21,Луцький район – 4,Горохівський район – 4,Ківерцівський район – 2,м. Нововолинськ – 3,Володимир-Волинський район – 11,Іваничівський район – 5,Локачинський район – 3,Ковельський район – 7,Ратнівський район – 16,Любешівський район – 3,Маневицький район — 3.Усього станом на 9 травня в області зареєстрували 58 544 випадки.Одужало –52 420 осіб (за останню добу – 336). Летальні випадки – 1041 (за останню добу — 3: м. Луцьк – 2, Ківерцівький район — 1).Методом ПЛР всього обстежили 227 059 осіб, за минулу добу обстежено — 451 особу.

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