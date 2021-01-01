вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу за останню добу

Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу за останню добу
За минулу добу на Волині зареєстрували 82 випадки захворювання на COVID-19.

Про це інформує Волинський лабораторний центр.

Так, коронавірусну хворобу за останню добу виявили:

м. Луцьк – 21,
Луцький район – 4,
Горохівський район – 4,
Ківерцівський район – 2,
м. Нововолинськ – 3,
Володимир-Волинський район – 11,
Іваничівський район – 5,
Локачинський район – 3,
Ковельський район – 7,
Ратнівський район – 16,
Любешівський район – 3,
Маневицький район — 3.

Усього станом на 9 травня в області зареєстрували 58 544 випадки.

Одужало –52 420 осіб (за останню добу – 336). Летальні випадки – 1041 (за останню добу — 3: м. Луцьк – 2, Ківерцівький район — 1).

Методом ПЛР всього обстежили 227 059 осіб, за минулу добу обстежено — 451 особу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: коронавірус, Волинь, випадки, хвороба
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу
Сьогодні, 09:15
221 новий випадок та 4 смерті: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу
08 травень, 09:25
Україна вийшла із третьої хвилі пандемії коронавірусу, – Степанов
07 травень, 12:09
Одужало набагато більше, ніж захворіло: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу
07 травень, 09:32
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Конкуренція з іншими медзакладами і зручність для пацієнтів: у Луцьку створили медичне об’єднання
Златан, Абдулазіз, Авігея і Версавія: які незвичні імена волиняни давали своїм малюкам цьогоріч
У Луцьку хочуть створити студентський кампус
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Стало відомо, куди впала китайська некерована 22-тонна ракета
Сьогодні, 10:38
Як із Луцька сьогодні курсуватимуть автобуси до кладовища у Гаразджі. ГРАФІК
Сьогодні, 10:30
Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу за останню добу
Сьогодні, 10:01
9 травня – яке сьогодні свято та що не можна робити у цей день
Сьогодні, 09:39
Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу
Сьогодні, 09:15
Схожі новини
Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу
Сьогодні, 09:15
9 смертей і 346 нових інфікованих: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу 9 смертей і 346 нових інфікованих: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
24 квітень, 09:45
Повідомили, скільки нових заражених коронавірусом виявили в Україні за минулу добу Повідомили, скільки нових заражених коронавірусом виявили в Україні за минулу добу
24 квітень, 09:20
Шість смертей і 185 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу Шість смертей і 185 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
28 березень, 09:44
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Стало відомо, куди впала китайська некерована 22-тонна ракета
Сьогодні, 10:38
 0
Як із Луцька сьогодні курсуватимуть автобуси до кладовища у Гаразджі. ГРАФІК
Сьогодні, 10:30
 0
Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу за останню добу
Сьогодні, 10:01
 0
9 травня – яке сьогодні свято та що не можна робити у цей день
Сьогодні, 09:39
 0
Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу
Сьогодні, 09:15
 0
Медіа
відео
1/8