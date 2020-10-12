Як покарали двох чоловіків, які вкрали кликуна у центрі Луцька
Сьогодні, 18:04
Двоє чоловіків, які вкрали скульптуру кликуна на вулиці Лесі Українки в Луцьку, отримали умовне покарання строком на 1,5 року.
Відповідний вирок виніс Луцький міськрайонний суд Волинської області, - пишуть Волинські новини.
Так, 9 березня близько 4 години ночі двоє чоловіків, які працюють слюсарями в автосервісі «Сафрон», вкрали міні-скульптуру «Луцький кликун» поблизу приміщення Луцького міськрайонного суду на вулиці Лесі Українки. Сума збитків – 21 тисяча 103 гривні.
У суді крадії визнали свою вину, попросивши суворо їх не карати.
Тож суд призначив їм по 1,5 року позбавлення волі, але змінив це покарання на умовне.
Нагадаємо, кликуна вкрали 9 березня, а вже через кілька днів працівники поліції знайшли крадіїв.
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Відповідний вирок виніс Луцький міськрайонний суд Волинської області, - пишуть Волинські новини.
Так, 9 березня близько 4 години ночі двоє чоловіків, які працюють слюсарями в автосервісі «Сафрон», вкрали міні-скульптуру «Луцький кликун» поблизу приміщення Луцького міськрайонного суду на вулиці Лесі Українки. Сума збитків – 21 тисяча 103 гривні.
У суді крадії визнали свою вину, попросивши суворо їх не карати.
Тож суд призначив їм по 1,5 року позбавлення волі, але змінив це покарання на умовне.
Нагадаємо, кликуна вкрали 9 березня, а вже через кілька днів працівники поліції знайшли крадіїв.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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