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Як із Луцька сьогодні курсуватимуть автобуси до кладовища у Гаразджі. ГРАФІК

Як із Луцька сьогодні курсуватимуть автобуси до кладовища у Гаразджі. ГРАФІК
Опублікували графік руху автобусів, що будуть здійснювати перевезення пасажирів до кладовища у село Гаразджа сьогодні, 9 травня, у Провідну неділю.

Про це інформують на сайті міської ради.

Так, до кладовища у Гаразджі курсуватимуть автобуси за маршрутом “Конякіна (40-й квартал) — Гаразджа”.

Транспорт проїжджатиме вулицями Конякіна, Гордіюк, Соборності, Молоді, Відродження, Рівненська і до села Гаразджа.

Як із Луцька сьогодні курсуватимуть автобуси до кладовища у Гаразджі. ГРАФІК

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Теги: Гаразджа, рух, автобуси
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