Як із Луцька сьогодні курсуватимуть автобуси до кладовища у Гаразджі. ГРАФІК





Про це інформують на сайті міської ради.



Так, до кладовища у Гаразджі курсуватимуть автобуси за маршрутом “Конякіна (40-й квартал) — Гаразджа”.



Транспорт проїжджатиме вулицями Конякіна, Гордіюк, Соборності, Молоді, Відродження, Рівненська і до села Гаразджа.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Опублікували графік руху автобусів, що будуть здійснювати перевезення пасажирів до кладовища у село Гаразджа сьогодні, 9 травня, у Провідну неділю.Про це інформують на сайті міської ради.Так, до кладовища у Гаразджі курсуватимуть автобуси за маршрутом “Конякіна (40-й квартал) — Гаразджа”.Транспорт проїжджатиме вулицями Конякіна, Гордіюк, Соборності, Молоді, Відродження, Рівненська і до села Гаразджа.

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