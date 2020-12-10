Як із Луцька сьогодні курсуватимуть автобуси до кладовища у Гаразджі. ГРАФІК
Сьогодні, 10:30
Опублікували графік руху автобусів, що будуть здійснювати перевезення пасажирів до кладовища у село Гаразджа сьогодні, 9 травня, у Провідну неділю.
Про це інформують на сайті міської ради.
Так, до кладовища у Гаразджі курсуватимуть автобуси за маршрутом “Конякіна (40-й квартал) — Гаразджа”.
Транспорт проїжджатиме вулицями Конякіна, Гордіюк, Соборності, Молоді, Відродження, Рівненська і до села Гаразджа.
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Про це інформують на сайті міської ради.
Так, до кладовища у Гаразджі курсуватимуть автобуси за маршрутом “Конякіна (40-й квартал) — Гаразджа”.
Транспорт проїжджатиме вулицями Конякіна, Гордіюк, Соборності, Молоді, Відродження, Рівненська і до села Гаразджа.
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