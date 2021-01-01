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Стало відомо, куди впала китайська некерована 22-тонна ракета

Стало відомо, куди впала китайська некерована 22-тонна ракета
Уламки китайської некерованої ракети Long March 5B, імовірно, впали в Індійський океан поблизу Мальдівських островів.

Про це повідомляє ТСН з посиланням на CNN.

Зазначається, що Long March 5B зійшла з орбіти в суботу ввечері, 8 травня, 9 травня о 5:24 за Києвом вона увійшла в атмосферу Землі. ЇЇ більша частина згоріла при вході в атмосферу.

Раніше повідомлялося, що в останньому прогнозі, оприлюдненому CORDS, йшлося, що ракета може впасти поблизу Північного острова в Новій Зеландії. 

Нагадаємо, 22-тонну китайську ракету запустили на орбіту 29 квітня, але згодом вона стала некерованою. Ракета рухалася зі швидкістю 29 тисяч кілометрів за годину, тому фахівці не бралися точно сказати, де саме впадуть її уламки. 

Раніше астрофізик з Гарварду Джонатан Макдауелл сказав агентству Reuters, що існує ймовірність того, що уламки ракети можуть впасти, можливо, в населеному районі, як у травні 2020 року, коли уламки першого Long March 5B поцілили в Кот-д'Івуар, пошкодивши кілька будівель, постраждалих не було.

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Теги: китайська ракета, падіння
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