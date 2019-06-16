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«Ми шануємо подвиг усіх Героїв-українців, зусиллями яких настав мир», – Андрій Покровський звернувся до лучан з нагоди Дня перемоги

«Ми шануємо подвиг усіх Героїв-українців, зусиллями яких настав мир», – Андрій Покровський звернувся до лучан з нагоди Дня перемоги
В Україні сьогодні, 9 травня, відзначають 76-ту річницю Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Тож Андрій Покровський та команда Громадянського Руху «СВІДОМІ» звернулися до лучан і закликали шанувати пам’ять полеглих Героїв.

Відповідне звернення опублікували на сторінці «СВІДОМИХ» у фейсбуці.

"Сьогодні ми відзначаємо 76 річницю перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Ми шануємо подвиг усіх героїв-українців, зусиллями яких настав мир. Україна по праву належить до націй-переможців за наш неоціненний внесок у боротьбу проти нацизму.

Ми пишаємося нашими героями, нашими ветеранами. Серед них тисячі лучан та волинян. Їхні мужність, сміливість та патріотизм успадковані нащадками, що нині захищають нашу державу.
Шануймо пам’ять усіх, хто боровся за мир. З Днем перемоги!" - йдеться у дописі.

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Теги: Андрій Покровський, СВІДОМІ, привітання
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Коментарі 3
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А воїнів інших національностей,які загинули на Україні в боротьбі з фашизмом? При обороні і при звільненні міст і сіл, у партизанських загонах і в підпіллі у містах?
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А воїнів інших національностей,які загинули на Україні в боротьбі з фашизмом? При обороні і при звільненні міст і сіл, у партизанських загонах і в підпіллі у містах?
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