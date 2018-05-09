Як у Луцьку відзначили День перемоги над нацизмом. ФОТО

9 травня Волинь, як і вся Україна та світ, відзначає День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, яка стала найбільш кривавою і жорстокою в історії людства. 76 років тому нацистська Німеччина оголосила про капітуляцію у Другій світовій війні.Відтак, сьогодні волиняни зібралися на Меморіальному комплексі «Вічної Слави» у Луцьку, аби покласти квіти та вшанувати молитвою пам’ять усіх жертв Другої світової війни, - інформують у Волинській ОДА.До пам’ятних заходів долучилися і представники влади, а саме заступник голови Волинської ОДА, голова обласної ради, Луцький міський головаДо слова, цьогоріч заходи з нагоди Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні відбуваються під гаслом «Україна. Незавершена війна… На захисті Перемоги».«Мільйонам людей назавжди врізався в пам’ять біль Другої Світової війни. Ми – українці! Ми ніколи не забудемо подвигу своїх дідів і батьків у Другій світовій війні, – наголосила ведуча заходу. – Війна нагадує про себе тисячами обелісків і братських могил. Вони – святиня нашої пам’яті».Усіх, хто поліг за волю і незалежність нашої держави присутні вшанували хвилиною мовчання. Потому усі присутні поклали квіти до пам’ятних місць на меморіальному комплексі «Вічна Слава».«Історія нас вчить, що Український народ перемагає тоді, коли ми єдині, соборні, діємо разом і захищаємо те, що нам дороге. Коли ми разом, коли ми відчуваємо, що справедливість на нашому боці й стоїмо за свою землю, тоді ми непереможні», – сказала на завершення ведуча.