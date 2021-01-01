У Нововолинську від імені мера орудують шахраї

Мер Нововолинськарозповів, що громаді орудують шахраї, які представляються його іменем.Про це він повідомив на своїй офіційній сторінці у фейсбуці."Друзі, будьте обережні! А особливо ті, хто виставляють оголошення про продаж майна в додатку OLX. У Нововолинську активізувалися шахраї.Вони телефонують і представляються моїм іменем або моїм представником. У ході розмови шахраї переконують прийти з документами у міську раду. А перед тим здійснити платіж банку, який начебто повернуть згодом!", - йдеться у повідомлені.Також Борис Карпус зауважує, що ні він, ні працівники виконавчого комітету не займаються оформленням документів чи купівлею нерухомості на робочому місці. Тому, якщо до вас зателефонують і запропонують подібне, відразу звертайтеся в поліцію.