На Волині водій за кермом Mercedes збив жінку та залишив місце аварії





Про це



Відомо, що жінку госпіталізували до медичного закладу, туди ж приїхав і винуватець аварії. Ним виявився житель Володимира-Волинського, 2000 року народження.



У лікарні постраждалій надали необхідну медичну допомогу, і виписали додому.



Як повідомили, жінка не має претензій до водія.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поблизу села Губин Володимир-Волинського району водій Mercedes збив велосипедистку та покинув місце аварії.Про це Район.Локачі повідомили очевидці аварії. Інформацію підтвердили й у пресслужбі Володимир-Волинського відділення поліції.Відомо, що жінку госпіталізували до медичного закладу, туди ж приїхав і винуватець аварії. Ним виявився житель Володимира-Волинського, 2000 року народження.У лікарні постраждалій надали необхідну медичну допомогу, і виписали додому.Як повідомили, жінка не має претензій до водія.

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