На Волині водій за кермом Mercedes збив жінку та залишив місце аварії
Сьогодні, 13:10
Поблизу села Губин Володимир-Волинського району водій Mercedes збив велосипедистку та покинув місце аварії.
Про це Район.Локачі повідомили очевидці аварії. Інформацію підтвердили й у пресслужбі Володимир-Волинського відділення поліції.
Відомо, що жінку госпіталізували до медичного закладу, туди ж приїхав і винуватець аварії. Ним виявився житель Володимира-Волинського, 2000 року народження.
У лікарні постраждалій надали необхідну медичну допомогу, і виписали додому.
Як повідомили, жінка не має претензій до водія.
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Про це Район.Локачі повідомили очевидці аварії. Інформацію підтвердили й у пресслужбі Володимир-Волинського відділення поліції.
Відомо, що жінку госпіталізували до медичного закладу, туди ж приїхав і винуватець аварії. Ним виявився житель Володимира-Волинського, 2000 року народження.
У лікарні постраждалій надали необхідну медичну допомогу, і виписали додому.
Як повідомили, жінка не має претензій до водія.
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