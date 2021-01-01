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На Волині водій за кермом Mercedes збив жінку та залишив місце аварії

На Волині водій за кермом Mercedes збив жінку та залишив місце аварії
Поблизу села Губин Володимир-Волинського району водій Mercedes збив велосипедистку та покинув місце аварії.

Про це Район.Локачі повідомили очевидці аварії. Інформацію підтвердили й у пресслужбі Володимир-Волинського відділення поліції.

Відомо, що жінку госпіталізували до медичного закладу, туди ж приїхав і винуватець аварії. Ним виявився житель Володимира-Волинського, 2000 року народження.

У лікарні постраждалій надали необхідну медичну допомогу, і виписали додому.

Як повідомили, жінка не має претензій до водія.


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Теги: Губин, аварія, жінка, водій
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