День матері: українські зірки показали світлини своїх мам на честь свята









Людмила Барбір



Ексучасниця шоу "Танці з зірками" і ведуча чуттєво привітала свою маму зі святом. Вона опублікувала допис в Instagram, де показала спільний кадр із близькою людиною.



"Мамусю, ці квіти для тебе! Цінні подорожі для мене – це поїздки додому... Ми не так часто бачимося, як хотілося б, тому, як маленька дитина, радію кожній хвилині, проведеній з тобою. Дякую рідна, що попри відстань, ти завжди поруч", – підписала кадри з мамою зірка.





Ксенія Мішина



Акторка також приєдналася до привітань і показала архівні знімки з мамою.



"Чи знаєте Ви людину дорожчу і любішу, ніж ваша мама? Цей допис я присвячую своїй мамі! Мам, я хочу прокричати тобі, що вдячна тобі нескінченно! Я не знаю: я на хмарці тебе вибирала чи люблячий Бог мені тебе порадив, але кращої мами для мене не існує, навіть у моменти найсильніших образ. Ми багато з тобою пройшли, але ти завжди була поруч, сильна, незалежна, любляча всім серцем. І я хочу подарувати тобі легке, красиве, щасливе життя! Ти виплекала в мені найпрекрасніші і найправильніші якості, риси, погляди. Зараз я бачу в собі те, чого ти мене вчила, і розумію цю цінність! Ти для мене більше, ніж мама. А для сина мого найкраща бабуся на світі! Ми тебе любимо і будь завжди поруч. До речі, я виявила, що у нас з тобою катастрофічно мала кількість фотографій, потрібно виправляти", – повідомила в фотоблозі артистка.





Даша Трегубова



Українська акторка показала знімок з мамою, який доповнила ніжним підписом.



"Моя мама. Моє щастя. Це велика удача – бути твоєю донькою. 9 травня святкуємо #деньматері



Обов'язково привітайте своїх мам, зателефонуйте, згадайте, подаруйте їм квіти і свою подяку", – написала зірка.







Олександра Зарицька



Солістка гурту KAZKA поділилася фото зі своєю мамою і присвятила їй допис в Instagram.



"Мама – це перша на світі людина, яка підтримувала і вірила в усі мої мрії та цілі, які б вони не були дивні, якими б вони не здавалися нереальними. Вона завжди була поруч, із самого дитинства ми вже планували, ким би я могла бути, коли виросту, і я завжди говорила – АРТИСТКОЮ! Тому все своє дитинство я танцювала, співала, грала в театрі, а мама була поруч, шила ночами костюми до виступів, приходила на спектаклі, слухала концерти щовечора, і вірила в свою маленьку артистку, спасибі, Ма. День Матері у нас з тобою на все життя", – емоційно привітала зірка.





Святослав Вакарчук



Лідер гурту "Океан Ельзи" опублікував фото з мамою, яке доповнив коротким підписом.



"Мам, спасибі тобі за те, що ти у нас є", – написав в Instagram артист.







Українська співачка Настя Каменських зізналася, що дуже щаслива мати таку маму, як у неї. Вона засипала свою найближчу людину безліччю компліментів.



"Щаслива, що ти моя мама. Весела, красива, рідна, добра, любляча, розуміюча і така сильна. Дуже тебе люблю. Будь завжди поруч", - написала Настя в Instagram.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У неділю, 9 травня, по всьому світу відзначають День матері. Цього дня стрічка в соцмережах рясніє архівними кадрами й знімками з мамами, і українські зірки не стали винятком. Вони чуттєво привітали своїх близьких зі святом і показали рідкісні світлини з ними. OBOZREVATEL зібрав найбільш зворушливі привітання матерям від знаменитостей і показав добірку фотографій артистів із їхніми близькими.Ексучасниця шоу "Танці з зірками" і ведуча чуттєво привітала свою маму зі святом. Вона опублікувала допис в Instagram, де показала спільний кадр із близькою людиною."Мамусю, ці квіти для тебе! Цінні подорожі для мене – це поїздки додому... Ми не так часто бачимося, як хотілося б, тому, як маленька дитина, радію кожній хвилині, проведеній з тобою. Дякую рідна, що попри відстань, ти завжди поруч", – підписала кадри з мамою зірка.Акторка також приєдналася до привітань і показала архівні знімки з мамою."Чи знаєте Ви людину дорожчу і любішу, ніж ваша мама? Цей допис я присвячую своїй мамі! Мам, я хочу прокричати тобі, що вдячна тобі нескінченно! Я не знаю: я на хмарці тебе вибирала чи люблячий Бог мені тебе порадив, але кращої мами для мене не існує, навіть у моменти найсильніших образ. Ми багато з тобою пройшли, але ти завжди була поруч, сильна, незалежна, любляча всім серцем. І я хочу подарувати тобі легке, красиве, щасливе життя! Ти виплекала в мені найпрекрасніші і найправильніші якості, риси, погляди. Зараз я бачу в собі те, чого ти мене вчила, і розумію цю цінність! Ти для мене більше, ніж мама. А для сина мого найкраща бабуся на світі! Ми тебе любимо і будь завжди поруч. До речі, я виявила, що у нас з тобою катастрофічно мала кількість фотографій, потрібно виправляти", – повідомила в фотоблозі артистка.Українська акторка показала знімок з мамою, який доповнила ніжним підписом."Моя мама. Моє щастя. Це велика удача – бути твоєю донькою. 9 травня святкуємо #деньматеріОбов'язково привітайте своїх мам, зателефонуйте, згадайте, подаруйте їм квіти і свою подяку", – написала зірка.Солістка гурту KAZKA поділилася фото зі своєю мамою і присвятила їй допис в Instagram."Мама – це перша на світі людина, яка підтримувала і вірила в усі мої мрії та цілі, які б вони не були дивні, якими б вони не здавалися нереальними. Вона завжди була поруч, із самого дитинства ми вже планували, ким би я могла бути, коли виросту, і я завжди говорила – АРТИСТКОЮ! Тому все своє дитинство я танцювала, співала, грала в театрі, а мама була поруч, шила ночами костюми до виступів, приходила на спектаклі, слухала концерти щовечора, і вірила в свою маленьку артистку, спасибі, Ма. День Матері у нас з тобою на все життя", – емоційно привітала зірка.Лідер гурту "Океан Ельзи" опублікував фото з мамою, яке доповнив коротким підписом."Мам, спасибі тобі за те, що ти у нас є", – написав в Instagram артист.Українська співачказізналася, що дуже щаслива мати таку маму, як у неї. Вона засипала свою найближчу людину безліччю компліментів."Щаслива, що ти моя мама. Весела, красива, рідна, добра, любляча, розуміюча і така сильна. Дуже тебе люблю. Будь завжди поруч", - написала Настя в Instagram.

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