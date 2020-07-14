На Житомирщині попрощалися з 22-річним військовим, який загинув на Донбасі. ФОТО

Сергієм Коробцовим.



Про це пише



Більше тисячі місцевих жителів, знайомих та рідних провели в останню путь учасника ООС, який загинув 6 травня у районі селища Піски, що під Донецьком, на блокпосту від кулі снайпера.



Матері загиблого бійця вручили грамоту шани та скорботи.



Довідка. Сергій Коробцов народився у 1998 році. У 2013 році закінчив НВК № 12 у Коростені. Він пройшов навчання по керуванню безпілотними літальними апаратами і підписав контракт на службу.



У загиблого залишилися дружина та маленький син.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У місті Коростень Житомирської області відбулося прощання з 22-річним військовим-розвідником 58-ї бригадиПро це пише УНІАН Більше тисячі місцевих жителів, знайомих та рідних провели в останню путь учасника ООС, який загинув 6 травня у районі селища Піски, що під Донецьком, на блокпосту від кулі снайпера.Матері загиблого бійця вручили грамоту шани та скорботи.Довідка. Сергій Коробцов народився у 1998 році. У 2013 році закінчив НВК № 12 у Коростені. Він пройшов навчання по керуванню безпілотними літальними апаратами і підписав контракт на службу.У загиблого залишилися дружина та маленький син.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію