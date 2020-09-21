Цьогоріч на фестивалі «Волинська Голландія» діятимуть атракціони





Про це інформують на сторінці



"На фестивалі встановлять атракціони на всі смаки: і для тих, хто хоче спокійно спостерігати за тюльпанами на каруселі, і тих, хто хоче відчути серце в п’ятках, підлітаючи вверх на "гойдалці", - зазначають організатори заходу.



Також зауважують, що вартість квитків на атракціони не буде входити у вартість вхідного квитка.



Нагадаємо, що



Вартість квитків:



дорослий - 50 грн;

дитячий - 30 грн (6-14р);

пільговий - безкоштовний;



До слова, Тюльпанове поле розташоване на 36-му кілометрі траси Луцьк-Ковель біля села Свидники Ковельського району.



Як проходив фестиваль «Волинська Голландія» у 2020 році читати





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На території фестивалю «Волинська Голландія» цого року діятимуть атракціони.Про це інформують на сторінці "Волинська Голландія" у фейсбуці."На фестивалі встановлять атракціони на всі смаки: і для тих, хто хоче спокійно спостерігати за тюльпанами на каруселі, і тих, хто хоче відчути серце в п’ятках, підлітаючи вверх на "гойдалці", - зазначають організатори заходу.Також зауважують, що вартість квитків на атракціони не буде входити у вартість вхідного квитка.Нагадаємо, що фестиваль «Волинська Голландія» триватиме з 12 до 23 травня. Відвідувачів чекатимуть з 10 до 19 години.Вартість квитків:дорослий - 50 грн;дитячий - 30 грн (6-14р);пільговий - безкоштовний;До слова, Тюльпанове поле розташоване на 36-му кілометрі траси Луцьк-Ковель біля села Свидники Ковельського району.Як проходив фестиваль «Волинська Голландія» у 2020 році читати ТУТ

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