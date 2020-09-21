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Цьогоріч на фестивалі «Волинська Голландія» діятимуть атракціони

Цьогоріч на фестивалі «Волинська Голландія» діятимуть атракціони
На території фестивалю «Волинська Голландія» цого року діятимуть атракціони.

Про це інформують на сторінці "Волинська Голландія" у фейсбуці.

"На фестивалі встановлять атракціони на всі смаки: і для тих, хто хоче спокійно спостерігати за тюльпанами на каруселі, і тих, хто хоче відчути серце в п’ятках, підлітаючи вверх на "гойдалці", - зазначають організатори заходу.

Також зауважують, що вартість квитків на атракціони не буде входити у вартість вхідного квитка.

Нагадаємо, що фестиваль «Волинська Голландія» триватиме з 12 до 23 травня. Відвідувачів чекатимуть з 10 до 19 години.

Вартість квитків:

дорослий - 50 грн;
дитячий - 30 грн (6-14р);
пільговий - безкоштовний;

До слова, Тюльпанове поле розташоване на 36-му кілометрі траси Луцьк-Ковель біля села Свидники Ковельського району.

Як проходив фестиваль «Волинська Голландія» у 2020 році читати ТУТ.


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Теги: Волинська Голландія, атракціони
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