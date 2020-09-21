Цьогоріч на фестивалі «Волинська Голландія» діятимуть атракціони
Сьогодні, 19:03
На території фестивалю «Волинська Голландія» цого року діятимуть атракціони.
Про це інформують на сторінці "Волинська Голландія" у фейсбуці.
"На фестивалі встановлять атракціони на всі смаки: і для тих, хто хоче спокійно спостерігати за тюльпанами на каруселі, і тих, хто хоче відчути серце в п’ятках, підлітаючи вверх на "гойдалці", - зазначають організатори заходу.
Також зауважують, що вартість квитків на атракціони не буде входити у вартість вхідного квитка.
Нагадаємо, що фестиваль «Волинська Голландія» триватиме з 12 до 23 травня. Відвідувачів чекатимуть з 10 до 19 години.
Вартість квитків:
дорослий - 50 грн;
дитячий - 30 грн (6-14р);
пільговий - безкоштовний;
До слова, Тюльпанове поле розташоване на 36-му кілометрі траси Луцьк-Ковель біля села Свидники Ковельського району.
Як проходив фестиваль «Волинська Голландія» у 2020 році читати ТУТ.
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Про це інформують на сторінці "Волинська Голландія" у фейсбуці.
"На фестивалі встановлять атракціони на всі смаки: і для тих, хто хоче спокійно спостерігати за тюльпанами на каруселі, і тих, хто хоче відчути серце в п’ятках, підлітаючи вверх на "гойдалці", - зазначають організатори заходу.
Також зауважують, що вартість квитків на атракціони не буде входити у вартість вхідного квитка.
Нагадаємо, що фестиваль «Волинська Голландія» триватиме з 12 до 23 травня. Відвідувачів чекатимуть з 10 до 19 години.
Вартість квитків:
дорослий - 50 грн;
дитячий - 30 грн (6-14р);
пільговий - безкоштовний;
До слова, Тюльпанове поле розташоване на 36-му кілометрі траси Луцьк-Ковель біля села Свидники Ковельського району.
Як проходив фестиваль «Волинська Голландія» у 2020 році читати ТУТ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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