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У Краматорську на атракціоні стався нещасний випадок

У Краматорську на атракціоні стався нещасний випадок
У Краматорську в парку на атракціоні "Стріла" стався нещасний випадок – відвідувачка під час падіння вниз на швидкості вдарилася об металеві сходи.

Про це з посиланням на очевидців повідомив "Краматорськ 24".

Подія сталася ввечері 8 травня.

"8 травня о 19:00 в Ювілейному парку стався нещасний випадок. Через недбалість оператора атракціону, який забув прибрати металеві сходи під атракціоном, ногам страшно уявити що. Викликали поліцію і швидку допомогу - чекаємо подальших рішень!!!", - йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що висота атракціону складає 30 метрів.

Як пише "Краматорськ 24", адміністрація парку заявила, що нещасний випадок стався на атракціоні приватного підприємця, який орендує майданчик на території парку і батьки постраждалої дівчини йому жодних претензій не висунули. Більше того, адміністрація парку додала, що атракціон після перевірки поліцією продовжує працювати.

Натомість у самій поліції повідомили про відкриття за даним фактом кримінальеого провадження. "Халатність чи випадковість буде встановлено в рамках відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 271 КК України (Порушення вимог законодавства з охорони праці)", - цитує правоохоронців місцеве видання.


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Теги: Краматорськ, атракціон, нещасний випадок
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