У Краматорську на атракціоні стався нещасний випадок
Сьогодні, 20:17
У Краматорську в парку на атракціоні "Стріла" стався нещасний випадок – відвідувачка під час падіння вниз на швидкості вдарилася об металеві сходи.
Про це з посиланням на очевидців повідомив "Краматорськ 24".
Подія сталася ввечері 8 травня.
"8 травня о 19:00 в Ювілейному парку стався нещасний випадок. Через недбалість оператора атракціону, який забув прибрати металеві сходи під атракціоном, ногам страшно уявити що. Викликали поліцію і швидку допомогу - чекаємо подальших рішень!!!", - йдеться у повідомленні.
Зазначається також, що висота атракціону складає 30 метрів.
Як пише "Краматорськ 24", адміністрація парку заявила, що нещасний випадок стався на атракціоні приватного підприємця, який орендує майданчик на території парку і батьки постраждалої дівчини йому жодних претензій не висунули. Більше того, адміністрація парку додала, що атракціон після перевірки поліцією продовжує працювати.
Натомість у самій поліції повідомили про відкриття за даним фактом кримінальеого провадження. "Халатність чи випадковість буде встановлено в рамках відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 271 КК України (Порушення вимог законодавства з охорони праці)", - цитує правоохоронців місцеве видання.
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Про це з посиланням на очевидців повідомив "Краматорськ 24".
Подія сталася ввечері 8 травня.
"8 травня о 19:00 в Ювілейному парку стався нещасний випадок. Через недбалість оператора атракціону, який забув прибрати металеві сходи під атракціоном, ногам страшно уявити що. Викликали поліцію і швидку допомогу - чекаємо подальших рішень!!!", - йдеться у повідомленні.
Зазначається також, що висота атракціону складає 30 метрів.
Як пише "Краматорськ 24", адміністрація парку заявила, що нещасний випадок стався на атракціоні приватного підприємця, який орендує майданчик на території парку і батьки постраждалої дівчини йому жодних претензій не висунули. Більше того, адміністрація парку додала, що атракціон після перевірки поліцією продовжує працювати.
Натомість у самій поліції повідомили про відкриття за даним фактом кримінальеого провадження. "Халатність чи випадковість буде встановлено в рамках відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 271 КК України (Порушення вимог законодавства з охорони праці)", - цитує правоохоронців місцеве видання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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