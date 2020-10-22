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На Волині судили жінку, яка викрала одяг із магазину

На Волині судили жінку, яка викрала одяг із магазину
Судили 54-річну ковельчанку, яка намагалась вкрасти одяг із магазину.

Про це пише видання Ковель медіа.

Зазначаєтиься, що у магазині вживаного одягу жінка взяла жіночі штани, плаття та джинси і повз касу пішла на вихід. Однак біля дверей спрацювали сигнальні лампи, тож адміністраторка торговельного закладу наказала їй зупинитись. Втім, крадійка проігнорувала це і почала тікати. Її зупинили вже біля ТЦ «Акцент».

На місце події викликали працівників поліції. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом замаху на відкрите викрадення чужого майна – грабіж.

У судовому засіданні ковельчанка визнала свою провину та розкаялася.
Суддя Ковельського міськрайонного суду Юлія Шергіна засудила обвинувачену, призначивши їй один рік позбавлення волі умовно.

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Теги: одяг, крадіжка, Ковель, суд, жінка
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