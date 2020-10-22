На Волині судили жінку, яка викрала одяг із магазину





Про це пише видання



Зазначаєтиься, що у магазині вживаного одягу жінка взяла жіночі штани, плаття та джинси і повз касу пішла на вихід. Однак біля дверей спрацювали сигнальні лампи, тож адміністраторка торговельного закладу наказала їй зупинитись. Втім, крадійка проігнорувала це і почала тікати. Її зупинили вже біля ТЦ «Акцент».



На місце події викликали працівників поліції. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом замаху на відкрите викрадення чужого майна – грабіж.



У судовому засіданні ковельчанка визнала свою провину та розкаялася.

Суддя Ковельського міськрайонного суду Юлія Шергіна засудила обвинувачену, призначивши їй один рік позбавлення волі умовно.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Судили 54-річну ковельчанку, яка намагалась вкрасти одяг із магазину.Про це пише видання Ковель медіа Зазначаєтиься, що у магазині вживаного одягу жінка взяла жіночі штани, плаття та джинси і повз касу пішла на вихід. Однак біля дверей спрацювали сигнальні лампи, тож адміністраторка торговельного закладу наказала їй зупинитись. Втім, крадійка проігнорувала це і почала тікати. Її зупинили вже біля ТЦ «Акцент».На місце події викликали працівників поліції. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом замаху на відкрите викрадення чужого майна – грабіж.У судовому засіданні ковельчанка визнала свою провину та розкаялася.Суддя Ковельського міськрайонного суду Юлія Шергіна засудила обвинувачену, призначивши їй один рік позбавлення волі умовно.

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