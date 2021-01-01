9 місяців на передовій: на Волині урочисто зустріли військовослужбовців ЗРП.ФОТО





Привітання та нагородження бійців, котрі протягом останніх дев’яти місяців виконували бойове завдання на східних рубежах держави, відбулось на плацу військової частини А 2892, інформують на



Під час урочистостей над плацом десятки разів розносилось гучне «Героям Слава!» та линули оплески на адресу нагороджених військовослужбовців. Окрім подяк від міської та районної рад, районної державної адміністрації, оперативного командування «Захід» та військової частини, чимало бійців отримали державні нагороди за сумлінну багаторічну службу – медалі від Міністерства оборони «20 років» та «15 років сумлінної служби».



Командир військового з’єднання полковник Костянтин Заіченко вручив деяким військовослужбовцям посвідчення учасника бойових дій.







Довідково:

39 зенітний ракетний полк призначений для надійного прикриття загальновійськових частин, від ударів противника з повітря в різних видах бою.



Основним завданням підрозділів полку є: розвідка повітряного простору на наявність сил та засобів противника та надійне прикриття від ураження противника з повітря. На озброєнні має різні типи зенітних ракетних (зенітних артилерійських) комплексів з високими можливостями ураження сучасних засобів повітряного нападу в широкому діапазоні висот та швидкостей їх польоту в різних умовах метеообстановки та часу доби.



Створений 39-й зенітний ракетний полк 27 грудня 2016 року, і вже з листопада та по травень 2017 року виконував бойові завдання, щодо оборони нашої держави, захисту її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності на сході.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському відбулися урочистості з нагоди повернення особового складу 39-го зенітно-ракетного полку у місце постійної дислокації із зони проведення ООС.Привітання та нагородження бійців, котрі протягом останніх дев’яти місяців виконували бойове завдання на східних рубежах держави, відбулось на плацу військової частини А 2892, інформують на сайті міста.Під час урочистостей над плацом десятки разів розносилось гучне «Героям Слава!» та линули оплески на адресу нагороджених військовослужбовців. Окрім подяк від міської та районної рад, районної державної адміністрації, оперативного командування «Захід» та військової частини, чимало бійців отримали державні нагороди за сумлінну багаторічну службу – медалі від Міністерства оборони «20 років» та «15 років сумлінної служби».Командир військового з’єднання полковниквручив деяким військовослужбовцям посвідчення учасника бойових дій.39 зенітний ракетний полк призначений для надійного прикриття загальновійськових частин, від ударів противника з повітря в різних видах бою.Основним завданням підрозділів полку є: розвідка повітряного простору на наявність сил та засобів противника та надійне прикриття від ураження противника з повітря. На озброєнні має різні типи зенітних ракетних (зенітних артилерійських) комплексів з високими можливостями ураження сучасних засобів повітряного нападу в широкому діапазоні висот та швидкостей їх польоту в різних умовах метеообстановки та часу доби.Створений 39-й зенітний ракетний полк 27 грудня 2016 року, і вже з листопада та по травень 2017 року виконував бойові завдання, щодо оборони нашої держави, захисту її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності на сході.

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