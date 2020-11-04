В Україні введуть заборону на продаж сигарет зі смаками

Дмитро Купира.



За його словами, цей документ передусім стосується громадського здоров’я, а не питання ціни та якості тютюнових виробів.



“У нас на ринку поширені ароматизовані сигарети – фруктові, ментолові тощо. За дослідженнями, які проводилися в США, 80% дітей уперше пробують курити саме ароматизовані сигарети, адже вони приємніші на смак. Така заборона діє у всіх країнах ЄС без винятку. І Україна, підписавши угоду про Асоціацію з ЄС, взяла зобов’язання забезпечити рівень захисту здоров’я своїх громадян на такому ж рівні. Немає підстав вважати, що буде виникати контрабанда. Адже залежність наступає не від ароматизованої сигарети, а від нікотину. Пересічний споживач розуміє, що йому легше піти в магазин купити, ніж шукати в незрозумілих торговців за незрозумілу ціну”, – сказав Купира.



Окрім заборони сигарет зі смаками, законопроєкт передбачає: заборону сигарет, в яких показники вмісту не перевищуватимуть встановлену норму: нікотину – 1,0 мг, смоли – 10 мг, монооксиду вуглецю – 10 мг; на всіх тютюнових виробах мають бути медичні попередження з картинками.



“Багатьох виробників та імпортерів законопроєкт взагалі не зачепить. Він, можливо, зачепить невелику частину. Але це не вплине на їх ціну. Тому що виробництво тютюнових виробів – це високотехнологічний процес, їх виробляють мільярдами. Вміст нікотину регулюється в ручному режимі, це не стосується вирощування. Тому внесення технологічних змін одноразово на десятки мільярдів випущених сигарет не може вплинути на ціну”, – додав Купира.



Що стосується антиреклами, то наразі в Україні вона становить 50% площі на пачці сигарет, а пропонується розміщувати її на 65% площі. Водночас з обох сторін пропонують розміщувати картинки, адже вони мають кращий ефект на споживача.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який введе заборону на продаж в Україні сигарет зі смаками, запахами і добавками. Також має змінитися і вміст смоли в сигаретах та антиреклама на упаковках. Однак на ціну такі зміни не вплинуть. Про це в коментарі OBOZREVATEL розповів фахівець громадської організації “Життя”За його словами, цей документ передусім стосується громадського здоров’я, а не питання ціни та якості тютюнових виробів.“У нас на ринку поширені ароматизовані сигарети – фруктові, ментолові тощо. За дослідженнями, які проводилися в США, 80% дітей уперше пробують курити саме ароматизовані сигарети, адже вони приємніші на смак. Така заборона діє у всіх країнах ЄС без винятку. І Україна, підписавши угоду про Асоціацію з ЄС, взяла зобов’язання забезпечити рівень захисту здоров’я своїх громадян на такому ж рівні. Немає підстав вважати, що буде виникати контрабанда. Адже залежність наступає не від ароматизованої сигарети, а від нікотину. Пересічний споживач розуміє, що йому легше піти в магазин купити, ніж шукати в незрозумілих торговців за незрозумілу ціну”, – сказав Купира.Окрім заборони сигарет зі смаками, законопроєкт передбачає: заборону сигарет, в яких показники вмісту не перевищуватимуть встановлену норму: нікотину – 1,0 мг, смоли – 10 мг, монооксиду вуглецю – 10 мг; на всіх тютюнових виробах мають бути медичні попередження з картинками.“Багатьох виробників та імпортерів законопроєкт взагалі не зачепить. Він, можливо, зачепить невелику частину. Але це не вплине на їх ціну. Тому що виробництво тютюнових виробів – це високотехнологічний процес, їх виробляють мільярдами. Вміст нікотину регулюється в ручному режимі, це не стосується вирощування. Тому внесення технологічних змін одноразово на десятки мільярдів випущених сигарет не може вплинути на ціну”, – додав Купира.Що стосується антиреклами, то наразі в Україні вона становить 50% площі на пачці сигарет, а пропонується розміщувати її на 65% площі. Водночас з обох сторін пропонують розміщувати картинки, адже вони мають кращий ефект на споживача.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію