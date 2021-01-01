Продукти, від яких треба відмовитись, щоб не нашкодили шкірі





Не слід зловживати цукром, фастфудом, трансжирами. Окрім цього, ще однією забороною є алкогольні напої. Вони порушують гормональний баланс, через що можуть з'явитися прищі. Крім того, спиртне послаблює імунну систему, вбиваючи корисні кишкові бактерії.

Також алкоголь зневоднює шкіру, тому на ранок обличчя виглядає опухлим.



Багато хто захоплюється сушами, але ця екзотична їжа провокує передчасне старіння та висипи на шкірі. У ролах міститься багато солі, яка шкодить здоров'ю, спричиняє зневоднення і тьмяний вигляд шкіри. Солона їжа змушує клітини утримувати рідину, що викликає набряклість на обличчі. Загалом, рис – продукт з високим глікемічним індексом. Він відводить рідину і погіршує кровообіг епідермісу, через що виникає сухість дерми і раннє старіння.



Молочні продукти також шкодять шкірі. Коров'яче молоко наприклад, має в складі гормон росту, який активує функції сальних залоз. Шкіра стає жирною та схильною до прищів.



Перероблене м'ясо, як-от, шинка, в'ялене м'ясо, ковбаси також шкідливі. Викликають набряклість, псують колір шкіри і провокують акне. В обробленому м'ясі є надлишок натрію, який викликає набряки. Ці продукти мають в складі нітрити, що руйнують колаген та еластин в дермі.



Соки для шкіри мають негативний вплив. Містять стільки ж шкідливого цукру, як і газована вода. Цукор розщеплює колаген в дермі, тому шкіра втрачає пружність. Крім того, в соках мало клітковини, тому вони не збагачують шкіру потрібними речовинами. Фахівці рекомендують замінити їх смузі, щоб забезпечити організм необхідними мікроелементами і вітамінами.



Перший у списку поганих для шкіри продуктів - цукор. Глюкоза - основний елемент розпаду цукру та учасник процесу глікації, тобто пошкодження і склеювання ниток колагену і еластину в дермі. Першочергово треба відмовитись від солодкої газованої води, тому що вуглекислий газ підсилює негативний вплив цукру. Його найкраще взагалі виключити з раціону і додати корисні замінники.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Надзвичайно важливо аналізувати раціон, щоб не було вугрів, висипів, сухості та інших неприємностей, пише " gazeta.ua ".Не слід зловживати цукром, фастфудом, трансжирами. Окрім цього, ще однією забороною є алкогольні напої. Вони порушують гормональний баланс, через що можуть з'явитися прищі. Крім того, спиртне послаблює імунну систему, вбиваючи корисні кишкові бактерії.Також алкоголь зневоднює шкіру, тому на ранок обличчя виглядає опухлим.Багато хто захоплюється сушами, але ця екзотична їжа провокує передчасне старіння та висипи на шкірі. У ролах міститься багато солі, яка шкодить здоров'ю, спричиняє зневоднення і тьмяний вигляд шкіри. Солона їжа змушує клітини утримувати рідину, що викликає набряклість на обличчі. Загалом, рис – продукт з високим глікемічним індексом. Він відводить рідину і погіршує кровообіг епідермісу, через що виникає сухість дерми і раннє старіння.Молочні продукти також шкодять шкірі. Коров'яче молоко наприклад, має в складі гормон росту, який активує функції сальних залоз. Шкіра стає жирною та схильною до прищів.Перероблене м'ясо, як-от, шинка, в'ялене м'ясо, ковбаси також шкідливі. Викликають набряклість, псують колір шкіри і провокують акне. В обробленому м'ясі є надлишок натрію, який викликає набряки. Ці продукти мають в складі нітрити, що руйнують колаген та еластин в дермі.Соки для шкіри мають негативний вплив. Містять стільки ж шкідливого цукру, як і газована вода. Цукор розщеплює колаген в дермі, тому шкіра втрачає пружність. Крім того, в соках мало клітковини, тому вони не збагачують шкіру потрібними речовинами. Фахівці рекомендують замінити їх смузі, щоб забезпечити організм необхідними мікроелементами і вітамінами.Перший у списку поганих для шкіри продуктів - цукор. Глюкоза - основний елемент розпаду цукру та учасник процесу глікації, тобто пошкодження і склеювання ниток колагену і еластину в дермі. Першочергово треба відмовитись від солодкої газованої води, тому що вуглекислий газ підсилює негативний вплив цукру. Його найкраще взагалі виключити з раціону і додати корисні замінники.

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