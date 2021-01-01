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Військові ООС привітали українок з Днем матері.ВІДЕО

Військові ООС привітали українок з Днем матері.ВІДЕО
Військовослужбовці, які виконують завдання в районі проведення операції Об'єднаних сил, записали відео-привітання українським жінкам з Днем матері.

Відео було опубліковане пресслужбою штабу ООС.

«Напевно, немає у світі людини, яка турбується та переживає за тебе, більше ніж мама. Хоча ти вже й дорослий чоловік, який навчений щодня виконувати найтяжчі задачі», – говорить Сергій, один із воїнів, який брав участь у записі відео.

«Мама завжди перепитає, чи добре ти спав, чи їв, чи безпечно тобі зараз. Усі ці запитання йдуть від її люблячого серця. Тому ми з побратимами вітаємо, як своїх, так і всіх матерів українських військових, усіх українок з Днем матері. Дякуємо вам за турботу та за ваші молитви. В нас добре – вже скоро ми повернемось додому!».



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Теги: вітаня з днем матері, Військові ООС
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