Військові ООС привітали українок з Днем матері.ВІДЕО
Сьогодні, 00:23
Військовослужбовці, які виконують завдання в районі проведення операції Об'єднаних сил, записали відео-привітання українським жінкам з Днем матері.
Відео було опубліковане пресслужбою штабу ООС.
«Напевно, немає у світі людини, яка турбується та переживає за тебе, більше ніж мама. Хоча ти вже й дорослий чоловік, який навчений щодня виконувати найтяжчі задачі», – говорить Сергій, один із воїнів, який брав участь у записі відео.
«Мама завжди перепитає, чи добре ти спав, чи їв, чи безпечно тобі зараз. Усі ці запитання йдуть від її люблячого серця. Тому ми з побратимами вітаємо, як своїх, так і всіх матерів українських військових, усіх українок з Днем матері. Дякуємо вам за турботу та за ваші молитви. В нас добре – вже скоро ми повернемось додому!».
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Відео було опубліковане пресслужбою штабу ООС.
«Напевно, немає у світі людини, яка турбується та переживає за тебе, більше ніж мама. Хоча ти вже й дорослий чоловік, який навчений щодня виконувати найтяжчі задачі», – говорить Сергій, один із воїнів, який брав участь у записі відео.
«Мама завжди перепитає, чи добре ти спав, чи їв, чи безпечно тобі зараз. Усі ці запитання йдуть від її люблячого серця. Тому ми з побратимами вітаємо, як своїх, так і всіх матерів українських військових, усіх українок з Днем матері. Дякуємо вам за турботу та за ваші молитви. В нас добре – вже скоро ми повернемось додому!».
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