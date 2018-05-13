Сьогодні Луцьк заквітчається вишитими рушниками.ПРОГРАМА





10 травня впродовж дня на Театральному майдані діятиме виставка-ярмарок вишитих рушників та народних промислів.



• 0 10.00 в Палаці культури - виставка вишитих рушників учнів шкіл міста Луцька.

• З 10.00 до 19.00 відбудеться проведення загальноміського конкурсу на краще креативне оформлення вишитими рушниками організацій, установ, приватних осель, вікон будинків, балконів, вітрин магазинів, освітньо-культурних закладів і закладів громадського харчування, медичних установ, аптек та ін.

• Об 11.00 на Театральному майдані - конкурс на найдавніший, найоригінальніший вишитий рушник родини — мами, бабусі, прабабусі.

• О 12.00 - «Малюю свій рушник мамі». Конкурс дитячих малюнків на асфальті на кращий візерунок рушника.

• О 13.00 відбудеться флешмоб-конкурс «Материнські обереги» на краще знання віршів, прислів’їв, і пісень про маму та вишиті рушники.

• О 14.00 розпочнеться майстер клас з вишивання рушників знаними майстринями з Волині «На щастя, на долю...». А о 15.00 на Театральному майдані відбудеться виставка короваїв та хлібопекарської продукції на вишитих рушниках «Коровай святковий на весільному рушникові».

• 0 17.00 годині в Палаці культури розпочнеться концерт вшанування матерів за участю народного артиста України Миколи Свидюка «Вклоняємось піснями матерям».

• 17.30 — викладання вишитими рушниками слова «Я люблю Луцьк».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. До свята «День матері» у Луцьку відбудеться ХІ-й всеукраїнський фестиваль вишитих рушників «Вишиті обереги єднання». Про це йдеться на сайті Луцькій міській раді.10 травня впродовж дня на Театральному майдані діятиме виставка-ярмарок вишитих рушників та народних промислів.• 0 10.00 в Палаці культури - виставка вишитих рушників учнів шкіл міста Луцька.• З 10.00 до 19.00 відбудеться проведення загальноміського конкурсу на краще креативне оформлення вишитими рушниками організацій, установ, приватних осель, вікон будинків, балконів, вітрин магазинів, освітньо-культурних закладів і закладів громадського харчування, медичних установ, аптек та ін.• Об 11.00 на Театральному майдані - конкурс на найдавніший, найоригінальніший вишитий рушник родини — мами, бабусі, прабабусі.• О 12.00 - «Малюю свій рушник мамі». Конкурс дитячих малюнків на асфальті на кращий візерунок рушника.• О 13.00 відбудеться флешмоб-конкурс «Материнські обереги» на краще знання віршів, прислів’їв, і пісень про маму та вишиті рушники.• О 14.00 розпочнеться майстер клас з вишивання рушників знаними майстринями з Волині «На щастя, на долю...». А о 15.00 на Театральному майдані відбудеться виставка короваїв та хлібопекарської продукції на вишитих рушниках «Коровай святковий на весільному рушникові».• 0 17.00 годині в Палаці культури розпочнеться концерт вшанування матерів за участю народного артиста України Миколи Свидюка «Вклоняємось піснями матерям».• 17.30 — викладання вишитими рушниками слова «Я люблю Луцьк».

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