Тренер «Шахтаря» Луїш Каштру залишає команду: «Є і інші цілі»
Сьогодні, 08:23
Головний тренер донецького ФК "Шахтар" Луїш Каштру після матчу з "Інгульцем" оголосив, що залишає клуб. Про це він заявив у післяматчевому інтерв'ю в ефірі ТК Футбол1, передає пресслужба клубу.
Відзначимо, що нинішній контракт Каштру з "Шахтарем" закінчується цього літа і сторони вирішили не пролонгувати угоду.
"Так. Моя остання гра. Зізнаюся вам: іноді під час прощання ми залишаємося з якимось післясмаком, що можна було б зробити щось ще. Нічого такого не залишилося, принаймні у мене. Моя робота, і я завжди віддавав собі в цьому звіт, будується не тільки на результатах. Незважаючи на те що світ футболу звик дивитися тільки на цифри, на результати, я знав, що є й інші цілі, до яких потрібно йти",- сказав Каштру.
Нагадаємо, Каштру очолив Шахтар у 2019 році і відтоді став чемпіоном України в сезоні 2019-2020.
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Відзначимо, що нинішній контракт Каштру з "Шахтарем" закінчується цього літа і сторони вирішили не пролонгувати угоду.
"Так. Моя остання гра. Зізнаюся вам: іноді під час прощання ми залишаємося з якимось післясмаком, що можна було б зробити щось ще. Нічого такого не залишилося, принаймні у мене. Моя робота, і я завжди віддавав собі в цьому звіт, будується не тільки на результатах. Незважаючи на те що світ футболу звик дивитися тільки на цифри, на результати, я знав, що є й інші цілі, до яких потрібно йти",- сказав Каштру.
Нагадаємо, Каштру очолив Шахтар у 2019 році і відтоді став чемпіоном України в сезоні 2019-2020.
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