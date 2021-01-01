Понад 9 тис. одужали: 2 817 українців захворіли на коронавірус за добу
Сьогодні, 09:02
В Україні зафіксовано вже 2,122 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 9 травня, — 2,8 тисяч, що менше, ніж днем раніше. Летальних випадків за добу — 119. У порівнянні з добою раніше впала кількість госпіталізованих — майже до 1,4 тис. осіб.
Про це повідомляє Міністр охорони здоров’я Максим Степанов у Facebook.
"2 817 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 10 травня 2021 року. Зокрема, захворіли 159 дітей та 31 медпрацівник", - йдеться у повідомленні.
Також за минулу добу
▪️ госпіталізовано – 1 414 осіб;
▪️ летальних випадків – 119;
▪️ одужало – 9 002 особи;
▪️ здійснено тестувань за добу – 21 883 (зокрема методом ПЛР – 13 158, методом ІФА – 2 250, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 6 475).
За весь час пандемії в Україні
- захворіло – 2 122 327 осіб;
- одужало – 1 768 753 особи;
- летальних випадків – 46 512;
- проведено ПЛР-тестувань – 9 668 937.
Щеплення від COVID-19
- 1 004 людини щеплено проти COVID-19 за добу 9 травня 2021 року в Україні.
- 863 645 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 863 643 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 446 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).
▪️ Щеплення проводилось 15 мобільними бригадами з імунізації та 25 пунктами щеплення.
▪️ Станом на 9 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 529 431 людина.
Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (449), Донецькій (243), Львівській (217), Київській (184) та Харківській (175) областях.
• м. Київ – 101 випадок/ 0 щеплень;
• Вінницька область – 38 випадків/ 0 щеплень;
• Волинська область – 95 випадків/ 19 щеплень;
• Дніпропетровська область – 449 випадків/ 0 щеплень;
• Донецька область – 243 випадки/ 61 щеплення;
• Житомирська область – 132 випадки/ 0 щеплень;
• Закарпатська – 32 випадки/ 10 щеплень;
• Запорізька область – 74 випадки/ 15 щеплень;
• Івано-Франківська область – 50 випадків/ 50 щеплень;
• Київська область – 184 випадки/ 23 щеплення;
• Кіровоградська область – 72 випадки/ 0 щеплень;
• Луганська область – 31 випадок/ 0 щеплень;
• Львівська область – 217 випадків/ 470 щеплень;
• Миколаївська область – 156 випадків/ 79 щеплень;
• Одеська область – 83 випадки/ 0 щеплень;
• Полтавська область – 130 випадків/ 21 щеплення;
• Рівненська область – 67 випадків/ 56 щеплень;
• Сумська область – 54 випадки/ 20 щеплень;
• Тернопільська область – 108 випадків/ 90 щеплень;
• Харківська область – 175 випадків/ 0 щеплень;
• Херсонська область – 90 випадків/ 0 щеплень;
• Хмельницька область – 15 випадків/ 0 щеплень;
• Черкаська область – 126 випадків/ 0 щеплення;
• Чернівецька область – 58 випадків/ 90 щеплень;
• Чернігівська область – 37 випадків/ 0 щеплень.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Про це повідомляє Міністр охорони здоров’я Максим Степанов у Facebook.
"2 817 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 10 травня 2021 року. Зокрема, захворіли 159 дітей та 31 медпрацівник", - йдеться у повідомленні.
Також за минулу добу
▪️ госпіталізовано – 1 414 осіб;
▪️ летальних випадків – 119;
▪️ одужало – 9 002 особи;
▪️ здійснено тестувань за добу – 21 883 (зокрема методом ПЛР – 13 158, методом ІФА – 2 250, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 6 475).
За весь час пандемії в Україні
- захворіло – 2 122 327 осіб;
- одужало – 1 768 753 особи;
- летальних випадків – 46 512;
- проведено ПЛР-тестувань – 9 668 937.
Щеплення від COVID-19
- 1 004 людини щеплено проти COVID-19 за добу 9 травня 2021 року в Україні.
- 863 645 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 863 643 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 446 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).
▪️ Щеплення проводилось 15 мобільними бригадами з імунізації та 25 пунктами щеплення.
▪️ Станом на 9 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 529 431 людина.
Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (449), Донецькій (243), Львівській (217), Київській (184) та Харківській (175) областях.
• м. Київ – 101 випадок/ 0 щеплень;
• Вінницька область – 38 випадків/ 0 щеплень;
• Волинська область – 95 випадків/ 19 щеплень;
• Дніпропетровська область – 449 випадків/ 0 щеплень;
• Донецька область – 243 випадки/ 61 щеплення;
• Житомирська область – 132 випадки/ 0 щеплень;
• Закарпатська – 32 випадки/ 10 щеплень;
• Запорізька область – 74 випадки/ 15 щеплень;
• Івано-Франківська область – 50 випадків/ 50 щеплень;
• Київська область – 184 випадки/ 23 щеплення;
• Кіровоградська область – 72 випадки/ 0 щеплень;
• Луганська область – 31 випадок/ 0 щеплень;
• Львівська область – 217 випадків/ 470 щеплень;
• Миколаївська область – 156 випадків/ 79 щеплень;
• Одеська область – 83 випадки/ 0 щеплень;
• Полтавська область – 130 випадків/ 21 щеплення;
• Рівненська область – 67 випадків/ 56 щеплень;
• Сумська область – 54 випадки/ 20 щеплень;
• Тернопільська область – 108 випадків/ 90 щеплень;
• Харківська область – 175 випадків/ 0 щеплень;
• Херсонська область – 90 випадків/ 0 щеплень;
• Хмельницька область – 15 випадків/ 0 щеплень;
• Черкаська область – 126 випадків/ 0 щеплення;
• Чернівецька область – 58 випадків/ 90 щеплень;
• Чернігівська область – 37 випадків/ 0 щеплень.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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