Понад 9 тис. одужали: 2 817 українців захворіли на коронавірус за добу

В Україні зафіксовано вже 2,122 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 9 травня, — 2,8 тисяч, що менше, ніж днем раніше. Летальних випадків за добу — 119. У порівнянні з добою раніше впала кількість госпіталізованих — майже до 1,4 тис. осіб.Про це повідомляє Міністр охорони здоров’яу Facebook."2 817 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 10 травня 2021 року. Зокрема, захворіли 159 дітей та 31 медпрацівник", - йдеться у повідомленні.Також за минулу добу▪️ госпіталізовано – 1 414 осіб;▪️ летальних випадків – 119;▪️ одужало – 9 002 особи;▪️ здійснено тестувань за добу – 21 883 (зокрема методом ПЛР – 13 158, методом ІФА – 2 250, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 6 475).За весь час пандемії в Україні- захворіло – 2 122 327 осіб;- одужало – 1 768 753 особи;- летальних випадків – 46 512;- проведено ПЛР-тестувань – 9 668 937.Щеплення від COVID-19- 1 004 людини щеплено проти COVID-19 за добу 9 травня 2021 року в Україні.- 863 645 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 863 643 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 446 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).▪️ Щеплення проводилось 15 мобільними бригадами з імунізації та 25 пунктами щеплення.▪️ Станом на 9 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 529 431 людина.Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (449), Донецькій (243), Львівській (217), Київській (184) та Харківській (175) областях.• м. Київ – 101 випадок/ 0 щеплень;• Вінницька область – 38 випадків/ 0 щеплень;• Волинська область – 95 випадків/ 19 щеплень;• Дніпропетровська область – 449 випадків/ 0 щеплень;• Донецька область – 243 випадки/ 61 щеплення;• Житомирська область – 132 випадки/ 0 щеплень;• Закарпатська – 32 випадки/ 10 щеплень;• Запорізька область – 74 випадки/ 15 щеплень;• Івано-Франківська область – 50 випадків/ 50 щеплень;• Київська область – 184 випадки/ 23 щеплення;• Кіровоградська область – 72 випадки/ 0 щеплень;• Луганська область – 31 випадок/ 0 щеплень;• Львівська область – 217 випадків/ 470 щеплень;• Миколаївська область – 156 випадків/ 79 щеплень;• Одеська область – 83 випадки/ 0 щеплень;• Полтавська область – 130 випадків/ 21 щеплення;• Рівненська область – 67 випадків/ 56 щеплень;• Сумська область – 54 випадки/ 20 щеплень;• Тернопільська область – 108 випадків/ 90 щеплень;• Харківська область – 175 випадків/ 0 щеплень;• Херсонська область – 90 випадків/ 0 щеплень;• Хмельницька область – 15 випадків/ 0 щеплень;• Черкаська область – 126 випадків/ 0 щеплення;• Чернівецька область – 58 випадків/ 90 щеплень;• Чернігівська область – 37 випадків/ 0 щеплень.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.