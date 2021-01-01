Долар залишився стабільним: курс валют у Луцьку станом на 10 травня





Євро при купівлі становить – 33.35, продажу – 33.58.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.23, продаж – 7.35.



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