Долар залишився стабільним: курс валют у Луцьку станом на 10 травня
Сьогодні, 09:20
Ринковий курс долара у Луцьку станом на 10 травня 2021 року такий: купівля – 27.68, а продаж – 27.78.
Євро при купівлі становить – 33.35, продажу – 33.58.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.23, продаж – 7.35.
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Євро при купівлі становить – 33.35, продажу – 33.58.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.23, продаж – 7.35.
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