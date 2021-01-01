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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

На Волині за минулу добу від COVID-19 померло 3 людини

На Волині за минулу добу від COVID-19 померло 3 людини
За минулу добу на Волині зареєстровано 95 випадків захворювання на COVID-19.
Про це інформує Волинський лабораторний центр.

Зокрема:
o м. Луцьк – 21,
o Луцький район – 5,
o Горохівський район – 1,
o Ківерцівський район – 2,
o м. Нововолинськ –5,
o Іваничівський район – 12,
o Локачинський район – 1,
o Ковельський район – 13,
o Старовижівський район – 7,
o Ратнівський район – 7,
o Камінь-Каширський район – 13,
o Любешівський район – 3,
o Маневицький район – 5.

Усього станом на 10 травня в області зареєстровано 58 639 випадки. Одужало – 52 595 осіб (за останню добу – 175).

Летальні випадки – 1044 (за останню добу — 3: м. Луцьк — 1, м.Нововолинськ – 1, Ратнівський район — 1).

Методом ПЛР всього обстежено 227 416 осіб, за минулу добу обстежено — 357 осіб.

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