На Волині за минулу добу від COVID-19 померло 3 людини
Сьогодні, 09:54
За минулу добу на Волині зареєстровано 95 випадків захворювання на COVID-19.
Про це інформує Волинський лабораторний центр.
Зокрема:
o м. Луцьк – 21,
o Луцький район – 5,
o Горохівський район – 1,
o Ківерцівський район – 2,
o м. Нововолинськ –5,
o Іваничівський район – 12,
o Локачинський район – 1,
o Ковельський район – 13,
o Старовижівський район – 7,
o Ратнівський район – 7,
o Камінь-Каширський район – 13,
o Любешівський район – 3,
o Маневицький район – 5.
Усього станом на 10 травня в області зареєстровано 58 639 випадки. Одужало – 52 595 осіб (за останню добу – 175).
Летальні випадки – 1044 (за останню добу — 3: м. Луцьк — 1, м.Нововолинськ – 1, Ратнівський район — 1).
Методом ПЛР всього обстежено 227 416 осіб, за минулу добу обстежено — 357 осіб.
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Про це інформує Волинський лабораторний центр.
Зокрема:
o м. Луцьк – 21,
o Луцький район – 5,
o Горохівський район – 1,
o Ківерцівський район – 2,
o м. Нововолинськ –5,
o Іваничівський район – 12,
o Локачинський район – 1,
o Ковельський район – 13,
o Старовижівський район – 7,
o Ратнівський район – 7,
o Камінь-Каширський район – 13,
o Любешівський район – 3,
o Маневицький район – 5.
Усього станом на 10 травня в області зареєстровано 58 639 випадки. Одужало – 52 595 осіб (за останню добу – 175).
Летальні випадки – 1044 (за останню добу — 3: м. Луцьк — 1, м.Нововолинськ – 1, Ратнівський район — 1).
Методом ПЛР всього обстежено 227 416 осіб, за минулу добу обстежено — 357 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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На Волині за минулу добу від COVID-19 померло 3 людини
Сьогодні, 09:54
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