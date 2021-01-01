На Волині за минулу добу від COVID-19 померло 3 людини



Про це



Зокрема:

o м. Луцьк – 21,

o Луцький район – 5,

o Горохівський район – 1,

o Ківерцівський район – 2,

o м. Нововолинськ –5,

o Іваничівський район – 12,

o Локачинський район – 1,

o Ковельський район – 13,

o Старовижівський район – 7,

o Ратнівський район – 7,

o Камінь-Каширський район – 13,

o Любешівський район – 3,

o Маневицький район – 5.



Усього станом на 10 травня в області зареєстровано 58 639 випадки. Одужало – 52 595 осіб (за останню добу – 175).



Летальні випадки – 1044 (за останню добу — 3: м. Луцьк — 1, м.Нововолинськ – 1, Ратнівський район — 1).



Методом ПЛР всього обстежено 227 416 осіб, за минулу добу обстежено — 357 осіб.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстровано 95 випадків захворювання на COVID-19.Про це інформує Волинський лабораторний центр.Зокрема:o м. Луцьк – 21,o Луцький район – 5,o Горохівський район – 1,o Ківерцівський район – 2,o м. Нововолинськ –5,o Іваничівський район – 12,o Локачинський район – 1,o Ковельський район – 13,o Старовижівський район – 7,o Ратнівський район – 7,o Камінь-Каширський район – 13,o Любешівський район – 3,o Маневицький район – 5.Усього станом на 10 травня в області зареєстровано 58 639 випадки. Одужало – 52 595 осіб (за останню добу – 175).Летальні випадки – 1044 (за останню добу — 3: м. Луцьк — 1, м.Нововолинськ – 1, Ратнівський район — 1).Методом ПЛР всього обстежено 227 416 осіб, за минулу добу обстежено — 357 осіб.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію