Стали відомі подробиці жахливої ДТП на Рівненщині, в якій загинула вся сім 'я.ФОТО

9 травня у селі Колоденка, що у Рівненському районі, сталась смертельна аварія.За попередньою інформацією, водій легковика виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення із мікроавтобусом,- повідомляють у поліції Рівненщини.Від отриманих у ДТП травм на місці події загинув водій легковика, а також його півторамісячний син.Крім того тяжких травм зазнала і 37-річна дружина керманича автомобіля «Аudi. Попри вжиті реанімаційні заходи, врятувати життя жінці не вдалося: через кілька годин вона померла у лікарні.Водія мікроавтобуса із понівеченого авто діставали рятувальники: він у лікарніТриває досудове розслідування.