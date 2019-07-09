Стали відомі подробиці жахливої ДТП на Рівненщині, в якій загинула вся сім 'я.ФОТО
Сьогодні, 10:20
9 травня у селі Колоденка, що у Рівненському районі, сталась смертельна аварія.
За попередньою інформацією, водій легковика виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення із мікроавтобусом,- повідомляють у поліції Рівненщини.
Від отриманих у ДТП травм на місці події загинув водій легковика, а також його півторамісячний син.
Крім того тяжких травм зазнала і 37-річна дружина керманича автомобіля «Аudi. Попри вжиті реанімаційні заходи, врятувати життя жінці не вдалося: через кілька годин вона померла у лікарні.
Водія мікроавтобуса із понівеченого авто діставали рятувальники: він у лікарні
Триває досудове розслідування.
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За попередньою інформацією, водій легковика виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення із мікроавтобусом,- повідомляють у поліції Рівненщини.
Від отриманих у ДТП травм на місці події загинув водій легковика, а також його півторамісячний син.
Крім того тяжких травм зазнала і 37-річна дружина керманича автомобіля «Аudi. Попри вжиті реанімаційні заходи, врятувати життя жінці не вдалося: через кілька годин вона померла у лікарні.
Водія мікроавтобуса із понівеченого авто діставали рятувальники: він у лікарні
Триває досудове розслідування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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