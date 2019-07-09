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Стали відомі подробиці жахливої ДТП на Рівненщині, в якій загинула вся сім 'я.ФОТО

Стали відомі подробиці жахливої ДТП на Рівненщині, в якій загинула вся сім 'я.ФОТО
9 травня у селі Колоденка, що у Рівненському районі, сталась смертельна аварія.

За попередньою інформацією, водій легковика виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення із мікроавтобусом,- повідомляють у поліції Рівненщини.

Від отриманих у ДТП травм на місці події загинув водій легковика, а також його півторамісячний син.

Крім того тяжких травм зазнала і 37-річна дружина керманича автомобіля «Аudi. Попри вжиті реанімаційні заходи, врятувати життя жінці не вдалося: через кілька годин вона померла у лікарні.

Водія мікроавтобуса із понівеченого авто діставали рятувальники: він у лікарні

Триває досудове розслідування.

Стали відомі подробиці жахливої ДТП на Рівненщині, в якій загинула вся сім 'я.ФОТО
Стали відомі подробиці жахливої ДТП на Рівненщині, в якій загинула вся сім 'я.ФОТО
Стали відомі подробиці жахливої ДТП на Рівненщині, в якій загинула вся сім 'я.ФОТО
Стали відомі подробиці жахливої ДТП на Рівненщині, в якій загинула вся сім 'я.ФОТО
Стали відомі подробиці жахливої ДТП на Рівненщині, в якій загинула вся сім 'я.ФОТО
Стали відомі подробиці жахливої ДТП на Рівненщині, в якій загинула вся сім 'я.ФОТО
Стали відомі подробиці жахливої ДТП на Рівненщині, в якій загинула вся сім 'я.ФОТО

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Теги: ДТП, Київ - Чоп, загинули, немовля
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