Кіпр скасував карантин та тести при в'їзді для вакцинованих туристів
Сьогодні, 12:18
Кіпр відсьогодні, з 10 травня, відкрив кордони для туристів, які зробили обидва щеплення від COVID-19. Про це повідомляє УНН із посиланням на AFP.
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«... Кіпр робить крок до повернення до більш нормальних темпів соціальної та економічної діяльності, — заявив у неділю міністр охорони здоров’я Константинос Іоану. — Впроваджуються протоколи охорони здоров’я, що мають на меті тестувати населення і тим самим пришвидшити програму з щеплення — цим Кіпр робить важливий крок до виходу з невизначеності».
Деталі.
Зазначається, що туристам з обома щепленнями не потрібно проходити тестування перед поїздкою в середземноморську республіку і відправлятися в карантин після прибуття.
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Цитата
«... Кіпр робить крок до повернення до більш нормальних темпів соціальної та економічної діяльності, — заявив у неділю міністр охорони здоров’я Константинос Іоану. — Впроваджуються протоколи охорони здоров’я, що мають на меті тестувати населення і тим самим пришвидшити програму з щеплення — цим Кіпр робить важливий крок до виходу з невизначеності».
Деталі.
Зазначається, що туристам з обома щепленнями не потрібно проходити тестування перед поїздкою в середземноморську республіку і відправлятися в карантин після прибуття.
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