Кіпр скасував карантин та тести при в'їзді для вакцинованих туристів





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«... Кіпр робить крок до повернення до більш нормальних темпів соціальної та економічної діяльності, — заявив у неділю міністр охорони здоров’я Константинос Іоану. — Впроваджуються протоколи охорони здоров’я, що мають на меті тестувати населення і тим самим пришвидшити програму з щеплення — цим Кіпр робить важливий крок до виходу з невизначеності».



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Зазначається, що туристам з обома щепленнями не потрібно проходити тестування перед поїздкою в середземноморську республіку і відправлятися в карантин після прибуття.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кіпр відсьогодні, з 10 травня, відкрив кордони для туристів, які зробили обидва щеплення від COVID-19. Про це повідомляє УНН із посиланням на AFP.Цитата«... Кіпр робить крок до повернення до більш нормальних темпів соціальної та економічної діяльності, — заявив у неділю міністр охорони здоров’я— Впроваджуються протоколи охорони здоров’я, що мають на меті тестувати населення і тим самим пришвидшити програму з щеплення — цим Кіпр робить важливий крок до виходу з невизначеності».Зазначається, що туристам з обома щепленнями не потрібно проходити тестування перед поїздкою в середземноморську республіку і відправлятися в карантин після прибуття.

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