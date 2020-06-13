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Кіпр скасував карантин та тести при в'їзді для вакцинованих туристів

Кіпр скасував карантин та тести при в'їзді для вакцинованих туристів
Кіпр відсьогодні, з 10 травня, відкрив кордони для туристів, які зробили обидва щеплення від COVID-19. Про це повідомляє УНН із посиланням на AFP.

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«... Кіпр робить крок до повернення до більш нормальних темпів соціальної та економічної діяльності, — заявив у неділю міністр охорони здоров’я Константинос Іоану. — Впроваджуються протоколи охорони здоров’я, що мають на меті тестувати населення і тим самим пришвидшити програму з щеплення — цим Кіпр робить важливий крок до виходу з невизначеності».

Деталі.
Зазначається, що туристам з обома щепленнями не потрібно проходити тестування перед поїздкою в середземноморську республіку і відправлятися в карантин після прибуття.


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Теги: кордони, карантин, Кіпр
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