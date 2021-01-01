Юна волинська спортсменка представлятиме Україну на чемпіонаті Європи





Вихованка Іваничівської дитячо-юнацької спортивної школи стала переможницею чемпіонату. Про це інформують на сторінці спортшколи у фейсбуці.



Діана Лаць у ваговій категорії 46 кілограмів посіла перше місце та виграла путівку на чемпіонат Європи у Болгарії, який відбудеться у червні.



Тренери: Іван Палій та Орест Скобельський (Діана навчається у Львівському училищі фізичної культури).



Ще одна вихованка Іваничівської спортшколи Юлія Мельничук посіла восьме місце.





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