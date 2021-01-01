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Юна волинська спортсменка представлятиме Україну на чемпіонаті Європи

Юна волинська спортсменка представлятиме Україну на чемпіонаті Європи
У Хмельницькому відбувся чемпіонат України з вільної боротьби серед кадетів.

Вихованка Іваничівської дитячо-юнацької спортивної школи стала переможницею чемпіонату. Про це інформують на сторінці спортшколи у фейсбуці.

Діана Лаць у ваговій категорії 46 кілограмів посіла перше місце та виграла путівку на чемпіонат Європи у Болгарії, який відбудеться у червні.

Тренери: Іван Палій та Орест Скобельський (Діана навчається у Львівському училищі фізичної культури).

Ще одна вихованка Іваничівської спортшколи Юлія Мельничук посіла восьме місце.

Юна волинська спортсменка представлятиме Україну на чемпіонаті Європи

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Теги: Діана Лаць, чемпіонат з вільної боротьби, Іваничі
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