Юна волинська спортсменка представлятиме Україну на чемпіонаті Європи
Сьогодні, 14:10
У Хмельницькому відбувся чемпіонат України з вільної боротьби серед кадетів.
Вихованка Іваничівської дитячо-юнацької спортивної школи стала переможницею чемпіонату. Про це інформують на сторінці спортшколи у фейсбуці.
Діана Лаць у ваговій категорії 46 кілограмів посіла перше місце та виграла путівку на чемпіонат Європи у Болгарії, який відбудеться у червні.
Тренери: Іван Палій та Орест Скобельський (Діана навчається у Львівському училищі фізичної культури).
Ще одна вихованка Іваничівської спортшколи Юлія Мельничук посіла восьме місце.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Вихованка Іваничівської дитячо-юнацької спортивної школи стала переможницею чемпіонату. Про це інформують на сторінці спортшколи у фейсбуці.
Діана Лаць у ваговій категорії 46 кілограмів посіла перше місце та виграла путівку на чемпіонат Європи у Болгарії, який відбудеться у червні.
Тренери: Іван Палій та Орест Скобельський (Діана навчається у Львівському училищі фізичної культури).
Ще одна вихованка Іваничівської спортшколи Юлія Мельничук посіла восьме місце.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Юна волинська спортсменка представлятиме Україну на чемпіонаті Європи
Сьогодні, 14:10
150 балонів, понад 60 м.кв стіни і 5 днів - перший мурал уже став окрасою Нововолинська. ВІДЕО
Сьогодні, 13:05
Медіа