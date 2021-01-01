Перший урбан-пленер Луцька проведуть у «Супернові».ВІДЕО*





Урбан-пленер відбудеться 15 травня на території «Супернови». Цей житловий комплекс неодноразово надихав творчих лучан на цікаві експерименти. На даху одного з будинків «Супернови2 симфонічний оркестр



А краєвиди, які відкриваються з вікон «Супернови», без перебільшення - стали легендарними. Аби не лише мешканці житлового комплексу могли ними насолоджуватись, компанія «Інвестор» неодноразово ділилась фото та відео. Одне з відео,





На черзі - новий творчий експеримент, результатом якого стануть десятки картин.



«Урбаністичні пейзажі, де в основі - сучасні міста і класна архітектура, зараз дуже популярні. Такі картини гарно вписуються в будь-які інтер’єри, а особливо - якщо зображене рідне місто чи навіть власний дім. Якщо говорити про модерний формат, то ідеальною локацією для створення урбаністичних пейзажів в Луцьку є «Супернова». Поруч дуже гарна природа, відкриваються неперевершені краєвиди, а сам житловий комплекс з його сучасною та естетичною архітектурою в нашому місті є прикладом вдалої урбаністики», - розповів завідувач кафедри дизайну Волинського національного університету імені Лесі Українки Дмитро Авраменко.



Живопис на свіжому повітрі - дуже захопливий процес, але водночас - технічно непростий, адже відбувається постійна зміна світла та тіней. Проте для учасників урбан-пленеру, які не мають досвіду в малюванні картин, проведуть майстер-клас.



«Супернова» постійно надихає нас і змушує творити. Тут справді відчувається дуже сильна творча атмосфера. З іншого боку, «Супернова» - це на 100% сучасний урбаністичний простір, де є всі необхідні атрибути міста. Ці дві унікальні складові надихнули нас, Будівельну компанію «Інвестор» та Кафедру дизайну ВНУ, на ідею урбан-пленеру. Тож для створення сучасних пейзажів одного з найпрекрасніших ЖК Луцька запрошуємо художників та усіх мешканців «Супернови», - прокоментувала ідею керівниця відділу продажів та маркетингу компанії «Інвестор» Ірина Новосад.



Для попередньої реєстрації потрібно заповнити анкету:



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У луцькому ЖК «Супернова» відбудеться художній урбан-пленер. Під час заходу професійні художники і студенти разом із мешканцями житлового комплексу будуть створювати картини із міськими пейзажами.Урбан-пленер відбудеться 15 травня на території «Супернови». Цей житловий комплекс неодноразово надихав творчих лучан на цікаві експерименти. На даху одного з будинків «Супернови2 симфонічний оркестр зіграв увертюру до опери «Кармен» . Тут в рамках фестивалю «Мандрівний вішак» актори з усієї України поставили виставу-експеримент «Шишко». А краєвиди, які відкриваються з вікон «Супернови», без перебільшення - стали легендарними. Аби не лише мешканці житлового комплексу могли ними насолоджуватись, компанія «Інвестор» неодноразово ділилась фото та відео. Одне з відео, зняте квадрокоптером оператором Андрієм Дмитруком, стало особливим. Кадри, на яких видно, як сонце виходить з-за горизонту і кидає теплі промені на будинки та річку, подивилися тисячі людей.На черзі - новий творчий експеримент, результатом якого стануть десятки картин.«Урбаністичні пейзажі, де в основі - сучасні міста і класна архітектура, зараз дуже популярні. Такі картини гарно вписуються в будь-які інтер’єри, а особливо - якщо зображене рідне місто чи навіть власний дім. Якщо говорити про модерний формат, то ідеальною локацією для створення урбаністичних пейзажів в Луцьку є «Супернова». Поруч дуже гарна природа, відкриваються неперевершені краєвиди, а сам житловий комплекс з його сучасною та естетичною архітектурою в нашому місті є прикладом вдалої урбаністики», - розповів завідувач кафедри дизайну Волинського національного університету імені Лесі УкраїнкиЖивопис на свіжому повітрі - дуже захопливий процес, але водночас - технічно непростий, адже відбувається постійна зміна світла та тіней. Проте для учасників урбан-пленеру, які не мають досвіду в малюванні картин, проведуть майстер-клас.«Супернова» постійно надихає нас і змушує творити. Тут справді відчувається дуже сильна творча атмосфера. З іншого боку, «Супернова» - це на 100% сучасний урбаністичний простір, де є всі необхідні атрибути міста. Ці дві унікальні складові надихнули нас, Будівельну компанію «Інвестор» та Кафедру дизайну ВНУ, на ідею урбан-пленеру. Тож для створення сучасних пейзажів одного з найпрекрасніших ЖК Луцька запрошуємо художників та усіх мешканців «Супернови», - прокоментувала ідею керівниця відділу продажів та маркетингу компанії «Інвестор»Для попередньої реєстрації потрібно заповнити анкету: https://bit.ly/3tmOO25.



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