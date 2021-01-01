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150 балонів, понад 60 м.кв стіни і 5 днів - перший мурал уже став окрасою Нововолинська. ВІДЕО

150 балонів, понад 60 м.кв стіни і 5 днів - перший мурал уже став окрасою Нововолинська. ВІДЕО
Команда Молодіжний центр "Нові крила" разом з творчим колективом 2RPG CREW створили перший мурал в місті гірників.

Відео перевтілення стіни у мистецький витвір хлопці виставили на на своїй сторінці у Facebook.


Проєкт реалізували в рамках конкурсу соціальних ідей у Нововолинській ТГ за підтримки проєкту «Зміцнення міжсекторальної співпраці для соціальної згуртованості (SC3)», що співфінансується Нововолинською міською радою, Європейським Союзом та British Council Ukraine в партнерстві з Молодіжною платформою та Молодіжний центр «Нові крила».

Разом з тим Нововолинськкий міський голова Борис Карпус на своїй сторінці у Facebook подякував творчому колективу за перший у місті витвір стріт-арту.

«Креативні проєкти змінюють місто на краще. Дякую усім, хто долучився до створення стінопису. І надалі будемо працювати над змінами у місті, аби мешканцям було приємно та комфортно», - пише Борис Карпус.




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Теги: Нововолинськ, мурал, Карпус, Нові крила
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