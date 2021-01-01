В Ізраїлі помер волинянин: на перевезення тіла додому потрібні кошти





Про це у групі Горохів – моє місто у



«Хочу звернутися до усіх небайдужих за допомогою, хто можливо знав Сергія Мусія, який хворів на рак. Сьогодні (9 травня – ред.) Сергія не стало. Помер він у Ізраїлі і на транспортування тіла необхідно 5000$, сім’я таких коштів не має. Хто може допоможіть зібрати кошти.



Номер картки дружини Сергія приват 5168 7554 5810 3047 Люба Мусій», – йдеться у повідомленні.



Чоловік проживав у місті Горохів.



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