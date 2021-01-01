вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В Ізраїлі помер волинянин: на перевезення тіла додому потрібні кошти

В Ізраїлі помер волинянин: на перевезення тіла додому потрібні кошти
В Ізраїлі помер волинянин, який тривалий час боровся із онкозахворюванням.

Про це у групі Горохів – моє місто у Facebook написала Тетяна Вербинець.

«Хочу звернутися до усіх небайдужих за допомогою, хто можливо знав Сергія Мусія, який хворів на рак. Сьогодні (9 травня – ред.) Сергія не стало. Помер він у Ізраїлі і на транспортування тіла необхідно 5000$, сім’я таких коштів не має. Хто може допоможіть зібрати кошти.

Номер картки дружини Сергія приват 5168 7554 5810 3047 Люба Мусій», – йдеться у повідомленні.

Чоловік проживав у місті Горохів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: допомога, Сергій Мусій
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Конкуренція з іншими медзакладами і зручність для пацієнтів: у Луцьку створили медичне об’єднання
Златан, Абдулазіз, Авігея і Версавія: які незвичні імена волиняни давали своїм малюкам цьогоріч
У Луцьку хочуть створити студентський кампус
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Сьогодні та завтра на Закарпатті й Прикарпатті - можуть зійти лавини
Сьогодні, 18:37
В Ізраїлі помер волинянин: на перевезення тіла додому потрібні кошти
Сьогодні, 17:43
У центрі Луцька триває XI-й всеукраїнський фестиваль «Вишиті обереги єднання».ФОТО
Сьогодні, 16:13
Перший урбан-пленер Луцька проведуть у «Супернові».ВІДЕО*
Сьогодні, 15:02
Юна волинська спортсменка представлятиме Україну на чемпіонаті Європи
Сьогодні, 14:10
Схожі новини
Заяви на виплату «карантинних 8 тисяч» можна подати до 19 травня – Шмигаль Заяви на виплату «карантинних 8 тисяч» можна подати до 19 травня – Шмигаль
Сьогодні, 02:16
Волинянка, яка травмувалась у аварії, потребує допомоги на лікування Волинянка, яка травмувалась у аварії, потребує допомоги на лікування
07 травень, 15:33
Учасник АТО з Волині терміново потребує операції на серці: рідні просять допомогти зібрати кошти Учасник АТО з Волині терміново потребує операції на серці: рідні просять допомогти зібрати кошти
06 травень, 19:30
У головного тренера Федерації біатлону Волині – рак: потрібна допомога У головного тренера Федерації біатлону Волині – рак: потрібна допомога
06 травень, 17:53
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Сьогодні та завтра на Закарпатті й Прикарпатті - можуть зійти лавини
Сьогодні, 18:37
 0
В Ізраїлі помер волинянин: на перевезення тіла додому потрібні кошти
Сьогодні, 17:43
 0
У центрі Луцька триває XI-й всеукраїнський фестиваль «Вишиті обереги єднання».ФОТО
Сьогодні, 16:13
 0
Перший урбан-пленер Луцька проведуть у «Супернові».ВІДЕО*
Сьогодні, 15:02
 0
Юна волинська спортсменка представлятиме Україну на чемпіонаті Європи
Сьогодні, 14:10
 0
Медіа
відео
1/8