У центрі Луцька триває XI-й всеукраїнський фестиваль «Вишиті обереги єднання».ФОТО





Щоправда, цього року через пандемію COVID-19 масових заходів у центрі міста не було. Про це повідомляє



Втім, на Театральному майдані Луцька лунає святкова музика, діє виставка-ярмарок майстрів народного мистецтва. Тут можна придбати цікаву дерев'яну продукцію чи традиційний глиняний посуд, гарні прикраси із бісеру, ляльки-мотанки та цікаві вироби з лісової трави. А ще - оригінальні листівки для матусь.



Презентували у центрі міста і короваї «Коровай святковий на весільному рушникові» та хлібопекарську продукцію.



Крім того, у рамках XI всеукраїнського фестивалю "Вишиті обереги єднання" відбувся конкурс на найдавніший, найоригінальніший вишитий рушник родини - мами, бабусі, прабабусі, та флешмоб “Материнські обереги” на краще знання віршів, прислів'їв і пісень про маму та вишиті рушники.



Цього дня діти продемонстрували свою надзвичайну уяву та неабиякий художній талант, малюючи орнаменти рушників для своїх найрідніших мам.



А у Палаці культури нашого міста протягом дня триватиме виставка вишитих рушників учнів та вчителів закладів освіти Луцької міської територіальної громади. Більше сотні різнокольорових експонатів вражають відвідувачів своєю яскравістю, витонченістю, чудовими квітковими сюжетами, неповторними візерунками. На виставці представлені як сучасні роботи, так і рушники, яким більше півсотні років.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Традиційно у травні старовинний Луцьк перетворюється на етнографічний музей просто неба, демонструючи велику палітру вишитих рушників. У рамках відзначення Дня матері у нашому місті стартував вже XI всеукраїнський фестиваль «Вишиті обереги єднання».Щоправда, цього року через пандемію COVID-19 масових заходів у центрі міста не було. Про це повідомляє пресслужба Луцької міської ради.Втім, на Театральному майдані Луцька лунає святкова музика, діє виставка-ярмарок майстрів народного мистецтва. Тут можна придбати цікаву дерев'яну продукцію чи традиційний глиняний посуд, гарні прикраси із бісеру, ляльки-мотанки та цікаві вироби з лісової трави. А ще - оригінальні листівки для матусь.Презентували у центрі міста і короваї «Коровай святковий на весільному рушникові» та хлібопекарську продукцію.Крім того, у рамках XI всеукраїнського фестивалю "Вишиті обереги єднання" відбувся конкурс на найдавніший, найоригінальніший вишитий рушник родини - мами, бабусі, прабабусі, та флешмоб “Материнські обереги” на краще знання віршів, прислів'їв і пісень про маму та вишиті рушники.Цього дня діти продемонстрували свою надзвичайну уяву та неабиякий художній талант, малюючи орнаменти рушників для своїх найрідніших мам.А у Палаці культури нашого міста протягом дня триватиме виставка вишитих рушників учнів та вчителів закладів освіти Луцької міської територіальної громади. Більше сотні різнокольорових експонатів вражають відвідувачів своєю яскравістю, витонченістю, чудовими квітковими сюжетами, неповторними візерунками. На виставці представлені як сучасні роботи, так і рушники, яким більше півсотні років.

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